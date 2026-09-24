İddialı hedef: Devon Dotson'dan Beşiktaş için zafer vurgusu

Devon Dotson'ın EuroLeague mesajı:

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nın oyun kurucusu Devon Dotson, EuroLeague açılışında yarın Valencia Basket ile oynayacakları maç öncesi Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenen medya gününde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Hazırlık ve takım içi rol:

27 yaşındaki oyuncu, "Yeni sezona hazırlanıyoruz. Ne istediğimizin farkındayız. Kazanmaya açız, başlamaya hazırız. Bu sene takım arkadaşlarıma elimden gelen desteği vermek, onların yaslanabileceği, güven duyabileceği role sahip olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Camianın beklentileri ve hedefler:

Dotson, kulüp ve takım olarak taraftarın beklentilerinin bilincinde olduklarını vurgulayarak, "Takım da kulüp de heyecanlı. Camianın neler beklediğini biliyoruz. Güzel zaferler kazanmak istiyoruz. Taraftarlara da destekleri için şimdiden teşekkür ediyoruz" dedi. Maç, Basketbol Gelişim Merkezi'nde saat 20.00'de oynanacak.

Oyun kurucunun sözleri, bireysel performanstan ziyade takımın ihtiyaçlarına göre hareket etme ve saha içinde güven veren bir oyuncu olma isteğini ortaya koydu. Bu yaklaşım, Beşiktaş'ın EuroLeague açılışında karşılaşacağı Valencia maçında takımın dengesini belirleyecek unsurlardan biri olacak.

BEŞİKTAŞ ERKEK BASKETBOL TAKIMI’NIN OYUN KURUCUSU DEVON DOTSON, EUROLEGAUE İÇİN HEYECANLI OLDUKLARINI VE CAMİANIN BEKLENTİLERİNİ KARŞILAMAK İÇİN MÜCADELE EDECEKLERİNİ SÖYLEDİ.