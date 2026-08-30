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Iğdır FK Esenler deplasmanında tek golle kazandı

Trendyol 1. Lig 4. haftasında Iğdır FK, Esenler Erokspor'u Gökcan Kaya'nın 43. dakikadaki golüyle 1-0 yendi; Szumski penaltıyı kurtardı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 21:19

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Iğdır FK Esenler deplasmanında tek golle kazandı

maç özeti

Trendyol 1. Lig 4. haftasında Iğdır FK, Esenler Erokspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın tek golünü Gökcan Kaya (dk. 43) kaydetti ve mücadele Iğdır FK'nın galibiyetiyle sonuçlandı.

gol anı ve kritik müdahaleler:

43. dakikada Iğdır'ın rakip yarı alanda kurduğu baskıda Gökcan topu kazanıp sağ kanattaki Camara'ya aktardı. Camara'nın ceza sahasına yaptığı ortada penaltı noktası gerisinde topla buluşan Gökcan, bekletmeden vuruşunu yapıp fileleri sarstı.

54. dakikada Esenler lehine gelişen atakta ceza sahası içinde Ferhat yerde kaldı ve hakem Burak Pakkan penaltı kararı verdi. 56. dakikada beyaz noktanın başına gelen Yusuf Erdoğan'ın şutunu kaleci Szumski kurtardı; bu müdahale maçın seyri açısından belirleyici oldu.

saha düzeni, değişiklikler ve disiplin:

Her iki teknik direktör de oyunun ilerleyen dakikalarında hamleler yaparak takım kompozisyonlarını değiştirdi. Esenler Erokspor'da Enes Alıç (dk. 76), Samudio (dk. 62), Furkan Orak (dk. 76), Ferhat Yazgan (dk. 39) ve Zeqiri (dk. 63) oyuna dahil oldu. Iğdır FK'da Devran Şenyurt (dk. 71), Malik Yılmaz (dk. 62), Arda Çolak (dk. 62) ve Serkan Asan (dk. 89) değişiklikleri yapıldı.

Hakem triosu Burak Pakkan, Arif Dilmeç, Erdoğan Çak olarak görev yaptı. Maçta sarı kart görenler arasında Erdem Canpolat (Esenler) ile Iğdır'dan Afena-Gyan, Hüseyin Karabey, Crociata ve Doğan Erdoğan yer aldı.

kadrolar ve stat bilgisi:

Müsabaka Esenler Erokspor Stadı'nda oynandı. Ev sahibinin ilk 11'i Erdem Canpolat, Hayrullah Bilazer, Claro, Erkan Kaş, Bahadır Öztürk, Buljubasic, Janvier, Burak Çoban, Recep Niyaz, Yusuf Erdoğan ve Kubilay Kanatsızkuş şeklinde sahaya çıktı. Iğdır FK'nın ilk 11'i ise Szumski, Hüseyin Karabey, Alim Öztürk, Kouagba, Soner Gönül, Doğan Erdoğan, Camara, Afena-Gyan, Crociata, Gökcan Kaya ve Tanque olarak kaydedildi.

Teknik direktörler Mustafa Gürsel (Esenler Erokspor) ve Kenan Koçak (Iğdır FK) olarak maçta yer aldı. Sonuç itibarıyla Iğdır FK, deplasmanda aldığı 1-0'lık galibiyetle 4. haftayı üç puanla tamamladı.

TRENDYOL 1. LİG’İN 4. HAFTASINDA IĞDIR FK, DEPLASMANDA KARŞILAŞTIĞI ESENLER EROKSPOR’U 1-0’LIK...

TRENDYOL 1. LİG’İN 4. HAFTASINDA IĞDIR FK, DEPLASMANDA KARŞILAŞTIĞI ESENLER EROKSPOR’U 1-0’LIK SKORLA MAĞLUP ETTİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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