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İğdır valisi Taşolar yeni AFAD müdürünü makamında kabul etti

Vali M. Fırat Taşolar, yeni atanan Iğdır AFAD Müdürü Tuncer Şeyda’yı makamında kabul ederek tebrik etti; kentte afet ve acil durum hazırlıkları ele alındı.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 16:08

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EDİTÖR: Hakan Arslan

İğdır valisi Taşolar yeni AFAD müdürünü makamında kabul etti

Vali Taşolar yeni müdürü kabul etti:

İğdır Valisi M. Fırat Taşolar, Iğdır İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü'ne atanan Tuncer Şeyda'yı makamında kabul etti. Ziyarette Vali Taşolar, Şeyda'yı yeni görevi dolayısıyla tebrik ederek başarı dileklerinde bulundu.

Görüşmede ele alınan konular:

Taraflar, Iğdır'da afet ve acil durumlara yönelik yürütülecek çalışmaların kapsamını ve önceliklerini değerlendirdi. Görüşmede koordinasyon mekanizmalarının güçlendirilmesi, kapasite artırımı ve sahadaki hazırlıkların etkinleştirilmesi gibi başlıklar üzerinde duruldu.

Öncelik ve beklentiler:

Vali Taşolar, yeni dönemde kurumlar arası iş birliğinin ve halkın bilinçlendirme faaliyetlerinin önemine vurgu yaptı. Tuncer Şeyda ise görevini devralma sürecini hızlandırarak planlanan çalışmaları uygulamaya koyma taahhüdünde bulundu. Toplantı, Iğdır'da olası afetlere karşı hazırlığın artırılmasına yönelik ortak bir yaklaşım geliştirilmesi kararıyla sonlandı.

VALİ TAŞOLAR, AFAD MÜDÜRÜ TUNCER ŞEYDA’YI KABUL ETTİ

VALİ TAŞOLAR, AFAD MÜDÜRÜ TUNCER ŞEYDA’YI KABUL ETTİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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