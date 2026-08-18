İğdır valisi Taşolar yeni AFAD müdürünü makamında kabul etti

Vali Taşolar yeni müdürü kabul etti:

İğdır Valisi M. Fırat Taşolar, Iğdır İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü'ne atanan Tuncer Şeyda'yı makamında kabul etti. Ziyarette Vali Taşolar, Şeyda'yı yeni görevi dolayısıyla tebrik ederek başarı dileklerinde bulundu.

Görüşmede ele alınan konular:

Taraflar, Iğdır'da afet ve acil durumlara yönelik yürütülecek çalışmaların kapsamını ve önceliklerini değerlendirdi. Görüşmede koordinasyon mekanizmalarının güçlendirilmesi, kapasite artırımı ve sahadaki hazırlıkların etkinleştirilmesi gibi başlıklar üzerinde duruldu.

Öncelik ve beklentiler:

Vali Taşolar, yeni dönemde kurumlar arası iş birliğinin ve halkın bilinçlendirme faaliyetlerinin önemine vurgu yaptı. Tuncer Şeyda ise görevini devralma sürecini hızlandırarak planlanan çalışmaları uygulamaya koyma taahhüdünde bulundu. Toplantı, Iğdır'da olası afetlere karşı hazırlığın artırılmasına yönelik ortak bir yaklaşım geliştirilmesi kararıyla sonlandı.

VALİ TAŞOLAR, AFAD MÜDÜRÜ TUNCER ŞEYDA’YI KABUL ETTİ