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İhbar yüzünden seferberlik: Hasanlar Barajı çevresinde çocuklar sağ salim bulundu

Düzce'de Hasanlar Barajı yakınında gelen '3 çocuk dereye girdi' ihbarı üzerine AFAD ve jandarma arama yaptı; incelemede çocukların kayıp olmadığı belirlendi.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 20:47

GÜNCELLEME: 19 Ağustos 2026 - 20:56

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EDİTÖR: Murat Öztürk

İhbar yüzünden seferberlik: Hasanlar Barajı çevresinde çocuklar sağ salim bulundu

Hasanlar Barajı'nda asılsız ihbar üzerine yürütülen çalışma

Düzce'nin Hasanlar Barajı yakınlarında, 3 çocuğun suya girdikten sonra kaybolduğu yönündeki ihbar ekipleri harekete geçirdi. İhbarın ulaşmasının ardından bölgeye AFAD ve Jandarma ekipleri sevk edildi ve Hasanlar Barajı ile çevresinde kapsamlı bir arama gerçekleştirildi.

Araştırmanın bulguları:

Detaylı yapılan incelemeler sonucu ekipler, bölgede aranan çocukların kaybolmadığını tespit etti. Yapılan kontrollerin ardından herhangi bir kayıp vakasının bulunmadığı, ihbarın asılsız olduğu belirlendi.

Tanık ifadesi:

Bölgede bulunan Yaşar Gökmen, çocukların dereye yıkanmak için geldiklerini ve daha sonra ayrıldıklarını aktararak, 'Dereye girmiş herhalde çocuklar ellerinde şampuanlarla. Dereye iniyorlar yıkamaya. Onlar yani geldiler yüzdüler gittiler. Çocukların ağabeyi de burada zaten öyle söyledi. Onlar döndüler geriye dedi. 3 çocuk akşamları yıkanmak için dereye gidiyorlar' dedi.

Ekiplerin yaptığı kontrollerin ardından herhangi bir kayıp vakasının bulunmadığı kesinleşti.

HASANLAR BARAJI YAKINLARINDA 3 ÇOCUĞUN SUYA GİRDİKTEN SONRA KAYBOLDUĞU YÖNÜNDEKİ İHBAR, EKİPLERİ...

HASANLAR BARAJI YAKINLARINDA 3 ÇOCUĞUN SUYA GİRDİKTEN SONRA KAYBOLDUĞU YÖNÜNDEKİ İHBAR, EKİPLERİ HAREKETE GEÇİRDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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