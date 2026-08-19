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Ayvalık'ta AIMA müzik festivali Cunda'da sanatla buluştu

AIMA Müzik Festivali, Cunda Adası'ndaki Alev-Halis Komili Evi'nde açılış konseriyle başladı; Başkan Mesut Ergin açılışa katılarak festivalin kültürel önemini vurguladı.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 22:15

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Ayvalık'ta AIMA müzik festivali Cunda'da sanatla buluştu

AIMA müzik festivali Ayvalık'ta sahne aldı:

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi, sanat ve müzikle örülmüş bir akşamı daha karşıladı. AIMA Müzik Festivali bu yıl açılış konserini Cunda Adası'ndaki Alev-Halis Komili Evi'nde gerçekleştirerek kentin kültürel yaşamına yeni bir renk daha ekledi. Davetliler ve sanatseverler, tarihi mekanın sunduğu özel atmosferde birbirinden değerli performanslara tanıklık etti.

Festivalin açılış konseri ve mekanın önemi:

Açılış gecesinde sahne alan sanatçılar geniş bir repertuvar sundu; konser, Ayvalık'ın tarihi ve kültürel dokusuyla bütünleşen bir yapıda ilerledi. Mekanın samimi ve özenli düzenlemesi, dinleyicilerin geceyi hem görsel hem işitsel açıdan yoğun biçimde deneyimlemesini sağladı. Etkinlik, Ayvalık'ın uluslararası ölçekte kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapan konumunu pekiştirmeyi amaçlayan bir adım olarak değerlendirildi.

Başkan Ergin'in değerlendirmesi:

Etkinliğe eşi Canan Ergin ile katılan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, festival kapsamında sanatçılarla ve sanatseverlerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Ergin, AIMA'ya ve emeği geçenlere teşekkür ederek Ayvalık'ı kültür ve sanatla buluşturmaya devam edeceklerini vurguladı. Açılış sırasında yapılan konuşmada şu ifadeler yer aldı: Ayvalık’ta sanatın ve müziğin eşsiz atmosferine bir kez daha tanıklık ettik. Cunda Adası’ndaki Alev-Halis Komili Evi’nde gerçekleşen bu özel konserde birbirinden değerli sanatçıları dinlemekten büyük mutluluk duydum. Ayvalık’ın kültür ve sanatla buluşmasına katkı sunan AIMA’ya, Prof. Dr. Filiz Ali’ye ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sanatın ışığında buluşmaya devam edeceğiz

AIMA MÜZİK FESTİVALİ&#039;NİN AÇILIŞI, CUNDA ADASI&#039;NDAKİ ALEV-HALİS KOMİLİ EVİ&#039;NDE DÜZENLENEN ÖZEL...

AIMA MÜZİK FESTİVALİ'NİN AÇILIŞI, CUNDA ADASI'NDAKİ ALEV-HALİS KOMİLİ EVİ'NDE DÜZENLENEN ÖZEL KONSERLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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