Siverek'te gece yolculuğu kabusa döndü: aileyi takip edip araçlarına ateş açtılar

Olayın gelişimi:

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, iddiaya göre M.A.S., gece saat 23.00 civarında Keskin Kırsal Mahallesi'ndeki ablasını ziyaret ettikten sonra eşi ve çocuklarıyla evine dönmek üzere yola çıktı.

Yolda M.A.S.'nin aracının üç araç tarafından takip edildiği ileri sürüldü. Uzuncuk Kırsal Mahallesi çıkışında takip eden araçların aracın önünü kesmeye çalıştığı bildirildi; M.A.S. durmayıp durumu jandarma ekiplerine haber vererek yoluna devam etti.

Siverek ilçe merkezine yaklaşık 8 kilometre kala takip eden araçlardan ateş açılması sonucu kurşunlar araca ve lastiklere isabet etti ve araç durmak zorunda kaldı.

Saldırı ve yaralanmalar:

Olayda, iddialara göre M.A.S.'nin tabanca mermisiyle, engelli kızının ise saçma isabet etmesi sonucu hafif şekilde yaralandığı belirtildi. Yaralananlar arasında aile fertlerinin bulunduğu kaydedildi.

Aracın durmasının ardından saldırganların, M.A.S.'nin eşi ve çocuklarını araçtan indirmeye çalıştığı; silah zoruyla M.A.S.'nin kimliğine el konduğu iddia edildi. Bölgeye gelen bazı köylüler ve yoldan geçen sürücülerin müdahalesi üzerine saldırganların olay yerinden kaçtığı öne sürüldü.

Görüntüler ve soruşturma:

Saldırı anı, M.A.S.'nin eşi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde aracın önünü kesen kişilerden birinin elinde tabanca bulunduğu, araç içinde kadın ve çocukların çığlıklarının duyulduğu görülüyor.

Jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalarda, olayla ilgili 1 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı, diğer 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalara devam edildiği öğrenildi. Olayla ilgili adli tahkikatın sürdüğü bildirildi.

ARAÇTA HASAR OLUŞTU