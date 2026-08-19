Dolar 47,9435 0,00%
Euro 56,1179 +0,21%
Bist 14.458,98 +2,34%
Altın Gram 7.015,46 +0,13%
EUR/USD 1,1682 +0,00%
Brent Petrol 92,28 +0,72%
--°

Siverek'te gece yolculuğu kabusa döndü: aileyi takip edip araçlarına ateş açtılar

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde gece 23.00 civarında araçlarıyla dönen M.A.S. ile ailesinin takip edilip aracına ateş açılması sonucu aile hafif şekilde yaralandı.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 22:13

GÜNCELLEME: 19 Ağustos 2026 - 22:23

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Siverek'te gece yolculuğu kabusa döndü: aileyi takip edip araçlarına ateş açtılar

Olayın gelişimi:

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, iddiaya göre M.A.S., gece saat 23.00 civarında Keskin Kırsal Mahallesi'ndeki ablasını ziyaret ettikten sonra eşi ve çocuklarıyla evine dönmek üzere yola çıktı.

Yolda M.A.S.'nin aracının üç araç tarafından takip edildiği ileri sürüldü. Uzuncuk Kırsal Mahallesi çıkışında takip eden araçların aracın önünü kesmeye çalıştığı bildirildi; M.A.S. durmayıp durumu jandarma ekiplerine haber vererek yoluna devam etti.

Siverek ilçe merkezine yaklaşık 8 kilometre kala takip eden araçlardan ateş açılması sonucu kurşunlar araca ve lastiklere isabet etti ve araç durmak zorunda kaldı.

Saldırı ve yaralanmalar:

Olayda, iddialara göre M.A.S.'nin tabanca mermisiyle, engelli kızının ise saçma isabet etmesi sonucu hafif şekilde yaralandığı belirtildi. Yaralananlar arasında aile fertlerinin bulunduğu kaydedildi.

Aracın durmasının ardından saldırganların, M.A.S.'nin eşi ve çocuklarını araçtan indirmeye çalıştığı; silah zoruyla M.A.S.'nin kimliğine el konduğu iddia edildi. Bölgeye gelen bazı köylüler ve yoldan geçen sürücülerin müdahalesi üzerine saldırganların olay yerinden kaçtığı öne sürüldü.

Görüntüler ve soruşturma:

Saldırı anı, M.A.S.'nin eşi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde aracın önünü kesen kişilerden birinin elinde tabanca bulunduğu, araç içinde kadın ve çocukların çığlıklarının duyulduğu görülüyor.

Jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalarda, olayla ilgili 1 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı, diğer 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalara devam edildiği öğrenildi. Olayla ilgili adli tahkikatın sürdüğü bildirildi.

ARAÇTA HASAR OLUŞTU

ARAÇTA HASAR OLUŞTU

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sumak toplamak için çıkan 75 yaşındaki Cezire Avlukyarı engebeli arazide ölü bul...
images

Gece aniden çıkan mandalar kaza yaptırdı: araç hurdaya döndü, iki yaralı
images

Niğde'de çıkan silahlı kavgada 27 yaşındaki genç ağır yaralandı
images

Gece yarısı huzur arayışı: Evren Mahallesi'nde mahalle nöbeti sürüyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sumak toplamak için çıkan 75 yaşındaki Cezire Avlukyarı engebeli arazide ölü bulundu

Gece aniden çıkan mandalar kaza yaptırdı: araç hurdaya döndü, iki yaralı

Niğde'de çıkan silahlı kavgada 27 yaşındaki genç ağır yaralandı

Gece yarısı huzur arayışı: Evren Mahallesi'nde mahalle nöbeti sürüyor

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Geleceğin deniz koruyucuları: Bayburt'ta hayalet ağ farkındalığı

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Kırıkkale'de takip sonucu yurt dışına çıkarma ve uyuşturucu suçlarından iki hükümlü yakalandı

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Erzincan'ın saklı yaylası Sohmarik, sosyal medyanın yeni rotası

Vali Mustafa Eldivan terörsüz Türkiye hedefine yönelik koordinasyonu gözden geçirdi