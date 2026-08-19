Sındırgı'da alevlerle mücadelede koordineli seferberlik

Sındırgı'da orman yangınıyla mücadele devam ediyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, Düvertepe Mahallesi kırsalında çıkan orman yangınına müdahale aralıksız sürüyor. Yükselen dumanların fark edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda orman ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Müdahale nasıl örgütlendi:

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Bölgedeki söndürme çabaları, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara unsurlarının teyakkuza geçirilmesiyle koordineli biçimde yürütülüyor. Ekipler alevleri kontrol altına almak ve yangının yayılmasını önlemek amacıyla farklı noktalarda eş zamanlı müdahaleler gerçekleştiriyor.

Vali merkezde koordinasyonu sağladı:

Yangının başlamasının ardından Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Yangın Yönetim Merkezi'ne geçerek söndürme ve soğutma faaliyetlerinin anlık takibini üstlendi. Vali Ustaoğlu, sahadaki ekiplerden brifing alıp yürütülen müdahale planını koordine etti ve çalışmaların sürekliliğine vurgu yaptı.

Ekiplerin alevleri kontrol altına alma mücadelesi sahada devam ediyor; müdahale faaliyetleri aralıksız sürdürüyor ve durum yetkililerce yakından izleniyor.

BALIKESİR VALİSİ İSMAİL USTAOĞLU, YANGIN YÖNETİM MERKEZİ’NDE SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINI KOORDİNE ETTİ.