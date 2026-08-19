Dolar 47,9465 +0,00%
Euro 56,1103 +0,20%
Bist 14.458,98 +2,34%
Altın Gram 7.028,07 +0,31%
EUR/USD 1,1684 +0,01%
Brent Petrol 91,99 +0,40%
--°

Sındırgı'da alevlerle mücadelede koordineli seferberlik

Düvertepe Mahallesi'ndeki orman yangınına Vali İsmail Ustaoğlu'nun koordinasyonunda Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hava ve kara müdahalesiyle yanıt veriyor.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 22:17

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Sındırgı'da alevlerle mücadelede koordineli seferberlik

Sındırgı'da orman yangınıyla mücadele devam ediyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, Düvertepe Mahallesi kırsalında çıkan orman yangınına müdahale aralıksız sürüyor. Yükselen dumanların fark edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda orman ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Müdahale nasıl örgütlendi:

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Bölgedeki söndürme çabaları, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara unsurlarının teyakkuza geçirilmesiyle koordineli biçimde yürütülüyor. Ekipler alevleri kontrol altına almak ve yangının yayılmasını önlemek amacıyla farklı noktalarda eş zamanlı müdahaleler gerçekleştiriyor.

Vali merkezde koordinasyonu sağladı:

Yangının başlamasının ardından Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Yangın Yönetim Merkezi'ne geçerek söndürme ve soğutma faaliyetlerinin anlık takibini üstlendi. Vali Ustaoğlu, sahadaki ekiplerden brifing alıp yürütülen müdahale planını koordine etti ve çalışmaların sürekliliğine vurgu yaptı.

Ekiplerin alevleri kontrol altına alma mücadelesi sahada devam ediyor; müdahale faaliyetleri aralıksız sürdürüyor ve durum yetkililerce yakından izleniyor.

BALIKESİR VALİSİ İSMAİL USTAOĞLU, YANGIN YÖNETİM MERKEZİ’NDE SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINI KOORDİNE...

BALIKESİR VALİSİ İSMAİL USTAOĞLU, YANGIN YÖNETİM MERKEZİ’NDE SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINI KOORDİNE ETTİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sumak toplamak için çıkan 75 yaşındaki Cezire Avlukyarı engebeli arazide ölü bul...
images

Gece aniden çıkan mandalar kaza yaptırdı: araç hurdaya döndü, iki yaralı
images

Niğde'de çıkan silahlı kavgada 27 yaşındaki genç ağır yaralandı
images

Gece yarısı huzur arayışı: Evren Mahallesi'nde mahalle nöbeti sürüyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sumak toplamak için çıkan 75 yaşındaki Cezire Avlukyarı engebeli arazide ölü bulundu

Gece aniden çıkan mandalar kaza yaptırdı: araç hurdaya döndü, iki yaralı

Niğde'de çıkan silahlı kavgada 27 yaşındaki genç ağır yaralandı

Gece yarısı huzur arayışı: Evren Mahallesi'nde mahalle nöbeti sürüyor

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Geleceğin deniz koruyucuları: Bayburt'ta hayalet ağ farkındalığı

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Kırıkkale'de takip sonucu yurt dışına çıkarma ve uyuşturucu suçlarından iki hükümlü yakalandı

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Erzincan'ın saklı yaylası Sohmarik, sosyal medyanın yeni rotası

Vali Mustafa Eldivan terörsüz Türkiye hedefine yönelik koordinasyonu gözden geçirdi