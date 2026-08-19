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Minik taraftarın Salah ile Trabzon’da duygusal kavuşması

Wolf-Hirschhorn sendromlu Isaac Kearney, Trabzonspor’un davetiyle Trabzon’a geldi; Mohamed Salah ile antrenmanda buluşup sarıldı. Maçı tribünden izleyecek.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 22:18

GÜNCELLEME: 19 Ağustos 2026 - 22:21

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Minik taraftarın Salah ile Trabzon’da duygusal kavuşması

Trabzonspor tesislerinde sürpriz konuk: Isaac Kearney

Trabzonspor yönetiminin davetiyle Trabzon’a gelen küçük taraftar Isaac Kearney, bordo-mavili ekibin antrenman sahasında hayranı olduğu Mohamed Salah ile bir araya geldi. Wolf-Hirschhorn sendromu ile doğan Isaac’ın gelişi kulüp içinde sıcak karşılandı; Salah’ın antrenmanda onu görünce yaşadığı şaşkınlık kısa sürede duygulu anlara dönüştü.

Antrenmanda duygusal karşılaşma:

Antrenman sırasında gerçekleşen buluşmada ikili uzun süre sarıldı ve tesislerdeki o anlar renkli görüntüler oluşturdu. Minik taraftarın varlığı teknik heyet ve futbolcular arasında samimi anlara yol açarken, kaleci Andre Onana ve takımın diğer oyuncuları da Isaac ile görüşüp destek mesajları verdi.

Geçmiş buluşma ve sürdürülen bağlılık:

Isaac Kearney, 2024 yılında eğitim gördüğü okulda Mohamed Salah ile birlikte Virgil van Dijk tarafından ziyaret edilmiş; o buluşma uluslararası basında geniş yer bulmuştu. Salah’ın Trabzonspor’a transferinin ardından Isaac sosyal medyadan futbola olan desteğini sürdüreceğini belirtmişti ve bu ziyaret, ikili arasındaki bağı tazeledi.

Yönetimin organizasyonuyla Trabzon’a getirilen Isaac’ın, takımın UEFA Avrupa Ligi play-off turunda yarın oynayacağı Ferencvaros maçını tribünden takip ederek bordo-mavili ekibi desteklemesi bekleniyor. Kulüp içindeki bu tür girişimler hem sosyal sorumluluk hem de taraftar-kulüp ilişkisini güçlendiren anlamlı anlar yaratmaya devam ediyor.

ISAAC KEARNEY, TRABZONSPOR YÖNETİMİNİN ORGANİZASYONUYLA TRABZON’A GELDİ

ISAAC KEARNEY, TRABZONSPOR YÖNETİMİNİN ORGANİZASYONUYLA TRABZON’A GELDİ

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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