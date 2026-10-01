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İl yatırımlarında hız ve sahada takip: Hamza Aydoğdu talimat verdi

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında toplantıda altyapı, eğitim, sağlık ve sosyal projeler değerlendirildi; sahada takip ve hızlı çözüm istendi.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 19:20

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

İl yatırımlarında hız ve sahada takip: Hamza Aydoğdu talimat verdi

Toplantıda ele alınan başlıklar:

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına vali yardımcıları ve kaymakamlar katıldı. Toplantıda il genelinde yürütülen altyapı ve üstyapı çalışmaları ile eğitim, sağlık ve sosyal hizmet yatırımları detaylarıyla ele alındı.

İlçelerde devam eden projelere ilişkin güncel bilgiler, vali yardımcıları ve kaymakamlar tarafından Vali Aydoğdu’ya aktarıldı; uygulama safhasındaki konular değerlendirildi ve öncelikler tartışıldı.

Vali Aydoğdu'nun talimatları:

Toplantı sonrasında Vali Aydoğdu, kamu hizmetlerinin vatandaş odaklı bir anlayışla yürütülmesinin önemine vurgu yaptı. Sahadaki çalışmaların yakından takip edilmesi ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi istendi.

Ayrıca, vatandaşların taleplerine yönelik olarak hızlı ve etkin çözümler üretilmesi, sorunların yerinde tespit edilip zamanında müdahale edilmesi gerektiği belirtildi. Vali yardımcıları ve kaymakamlara bu çerçevede görev ve sorumlulukların takip edilmesi talimatı verildi.

ERZİNCAN VALİSİ HAMZA AYDOĞDU BAŞKANLIĞINDA VALİ YARDIMCILARI VE KAYMAKAMLARIN KATILIMIYLA...

ERZİNCAN VALİSİ HAMZA AYDOĞDU BAŞKANLIĞINDA VALİ YARDIMCILARI VE KAYMAKAMLARIN KATILIMIYLA DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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