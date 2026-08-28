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İlanda Aydınspor başkanı aranıyor: 36 saatte bin 391 kişi başvurdu

Sahipsiz kalan Aydınspor için açılan 'kulüp başkanı aranıyor' ilanına 36 saatte bin 391 başvuru geldi; uygun adaylarla iletişim kurulacağı açıklandı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 10:37

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EDİTÖR: Kerem Güneş

İlanda Aydınspor başkanı aranıyor: 36 saatte bin 391 kişi başvurdu

Aydınspor'a gelen başvurular ve ilana yansıyan ilgi

Süper Lig'de bir dönem Ege'yi temsil eden Aydınspor, uzun süredir belirlenemeyen kulüp başkanını sosyal medya ve iş ilanı yoluyla aramaya başladı. Taraftarların verdiği "kulüp başkanı aranıyor" başlıklı iş ilanı, ülke genelinde geniş yankı uyandırdı ve sadece 36 saat içinde yoğun ilgi gördü.

İlana yapılan başvuruların sayısı 1.391 olarak kaydedilirken, ilan 18.274 kez görüntülendi. Yoğun talep üzerine ilana başvurular geçici olarak kapatıldı ve gelen başvuruların inceleneceği duyuruldu.

İlanın arka planı ve taraftar hareketi:

Aydın'da yıllardır amatör liglerde mücadelenin yarattığı üzüntü ve 2009 yılından bu yana yaşanan olumsuzluklar, taraftarları harekete geçirdi. Siyah beyazlılar, kulübe sahip çıkmak, desteği canlandırmak ve Aydın'ın spor alanındaki gelişimine katkı sağlamak amacıyla bu ilanın yayımlanmasına öncülük etti.

Destek verenler, kulübün sahipsiz kalmasına dikkat çekerek uygun bir başkan adayı bulunmasını hedefledi. İlanı veren taraftar grubu, başkanlık için vizyonu, tecrübesi ve imkanlarıyla katkı sağlayabilecek isimleri öncelikli arayış kriterleri arasında gösterdi.

Kulübün değerlendirme süreci ve hedeflenen yapı:

Aydınspor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, gelen başvuruların titizlikle incelendiği belirtildi. Başkanlık veya yönetim kurulu üyeliği için uygun görülen adaylarla "önümüzdeki süreçte" iletişime geçileceği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca hedefin yalnızca yeni bir başkan belirlemek olmadığı, kulübün geleceğini güvence altına alabilecek, sürdürülebilir bir model üzerinde hareket eden ve güçlü bir yönetim yapısı oluşturmanın amaçlandığı vurgulandı. Taraftarlar ise kulübün yeniden eski günlerine dönmesini umuyor ve seçilecek yönetimden somut adımlar bekliyor.

AYDINSPOR KULÜBÜ TAKIMI (ARŞİV)

AYDINSPOR KULÜBÜ TAKIMI (ARŞİV)

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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