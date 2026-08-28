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Kayseri ANALİG'te beyzbolda Türkiye dördüncüsü oldu

Samsun Tekkeköy'de düzenlenen ANALİG Beyzbol5 Türkiye Şampiyonası'nda Kayseri takımı, 17 ekip arasından gösterdiği performansla Türkiye dördüncüsü oldu.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 11:22

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kayseri ANALİG'te beyzbolda Türkiye dördüncüsü oldu

Kayseri ANALİG beyzbolda Türkiye dördüncüsü oldu

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde sona eren ANALİG Beyzbol5 Türkiye Şampiyonası'nda Kayseri ANALİG Beyzbol5 Takımı, turnuva boyunca sergilediği disiplinli oyun ve kararlı mücadeleyle organizasyonu Türkiye dördüncüsü olarak tamamladı.

Turnuvanın genel görünümü:

Türkiye'nin farklı illerinden toplam 17 takım'ın mücadele ettiği şampiyonada Ankara, İstanbul, Adana, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Konya, Mardin, Mersin, Samsun, Tokat, Batman ve Giresun temsilcileri yer aldı. Yoğun rekabetin yaşandığı organizasyonda Kayseri ekibi, en iyi dört takım arasına girerek önemli bir başarı yakaladı.

Kayseri için anlamı:

Genç sporculardan oluşan takımın elde ettiği derece, Kayseri'nin gençler kategorisindeki spor başarılarına yeni bir katkı sağladı. Bu sonuç; altyapı çalışmalarının olumlu yansımaları, takım disiplininin ve turnuva performansının bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Kayseri'nin dördüncülüğü, kentin ulusal arenadaki varlığını güçlendirdi ve gelecekteki bölgesel ve ulusal organizasyonlarda daha iddialı bir konuma gelme beklentisini artırdı.

SAMSUN’DA DÜZENLENEN ANALİG BEYZBOL5 TÜRKİYE ŞAMPİYONASI’NDA MÜCADELE EDEN KAYSERİ ANALİG BEYZBOL5...

SAMSUN’DA DÜZENLENEN ANALİG BEYZBOL5 TÜRKİYE ŞAMPİYONASI’NDA MÜCADELE EDEN KAYSERİ ANALİG BEYZBOL5 TAKIMI, 17 TAKIM ARASINDA GÖSTERDİĞİ BAŞARILI PERFORMANSLA TÜRKİYE DÖRDÜNCÜSÜ OLDU.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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