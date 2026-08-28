Tekirdağ'ın minik taekwondocuları Sinop'tan madalyalarla döndü

Tekirdağlı sporcular Türkiye derecesiyle döndü

Sinop’ta 15-18 Temmuz tarihlerinde düzenlenen 15 Temmuz Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonasında Tekirdağlı sporcular önemli dereceler elde etti. Yarışmada ilimizi temsil eden sporcular, sonuçların ardından Tekirdağ Valisi Recep Soytürk tarafından makamında kabul edildi.

yarışma ve sonuçlar:

Şampiyonada Tekirdağ Yavuzspor Kulübü sporcusu Öykü Sena Garip, kızlar 57 kilogram kategorisinde Türkiye ikincisi oldu. Çerkezköy Lider Spor Kulübü sporcusu Adem Kızılkaya ise erkekler 50 kilogram kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu.

vali kabulü ve tebrikler:

Dereceye giren sporcular Öykü Sena Garip ve Adem Kızılkaya, Taekwondo Antrenörü Özkan Akkaya ve Tekirdağ Taekwondo İl Temsilcisi Semih Aybek ile birlikte Vali Recep Soytürk’ü ziyaret etti. Soytürk, sporcularla sohbet ederek, "Sizleri, ailelerinizi ve sizleri yetiştiren antrenörlerinizi tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum" dedi.

Ziyarette ayrıca Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün de hazır bulundu.

SİNOP’TA DÜZENLENEN 15 TEMMUZ MİNİKLER TÜRKİYE TAEKWONDO ŞAMPİYONASI’NDA DERECEYE GİREN TEKİRDAĞLI SPORCULAR, TEKİRDAĞ VALİSİ RECEP SOYTÜRK TARAFINDAN MAKAMINDA KABUL EDİLDİ.