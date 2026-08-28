John Meeks Denizli'ye katıldı: kanat rotasyonuna üçlük tehdidi geliyor

transferin detayları:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi hazırlıklarını sürdüren Yukatel Denizli Basket, kadrosunu güçlendirmek için Amerikalı forvet John Meeks ile anlaşma sağladı. Kulübün yeni sezon planlamasında kanat rotasyonunu derinleştirmek ve dış şut tehdidini artırmak amaçlanıyor.

Meeks'in profil ve kariyer geçmişi:

John Meeks 16 Mart 1999 doğumlu, 1.97 metre boyunda ve forvet pozisyonunda oynuyor. Profesyonel kariyerine Avrupa'da başlayan Meeks; Finlandiya, Hollanda, Porto Riko ve İsrail liglerinde forma giydi. Avrupa macerası Kouvot ile başlayan oyuncu, daha sonra Donar Groningen, Santeros de Aguada ve Bnei Herzliya gibi takımlarda deneyim kazandı.

Meeks, 2025-26 sezonunda Galatasaray MCT Technic formasıyla Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele etti; sezonda 33 lig maçında görev aldı ve maç başına ortalama 18 dakika 33 saniye süre aldı. Bu karşılaşmalarda 6,61 sayı ve 2,79 ribaund ortalamalarıyla oynayan Meeks, özellikle üç sayı çizgisinin gerisinden sezon genelinde yaklaşık %37 isabet yakaladı.

takıma katkısı ve beklentiler:

Meeks'in Denizli'ye transferi, takımın hücum organizasyonunda daha fazla şut seçeneği ve genişlik sağlaması açısından öne çıkıyor. Hem çember çevresinde etkili olabilmesi hem de dışarıdan tehdit oluşturabilmesi, özellikle pick-and-pop ya da spot-up pozisyonlarında Denizli'nin alan kullanımını genişletecek.

Amerikalı forvetin Denizli karşısındaki performansı da yeni transfer açısından dikkat çekici: 23 Nisan 2026'da oynanan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket–Galatasaray maçında Meeks 17 sayı ve 4 ribaund üreterek takımının deplasmandaki 90-80 galibiyetinde önemli rol oynamıştı. Bu maç, Meeks'in Denizli savunmasına karşı verimli olabildiğinin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Yukatel Denizli Basket teknik kadrosu, Meeks'i kanat rotasyonunda hem skor yükünü paylaşacak hem de dış şut tehdidiyle rakip savunmaların dengesini bozacak bir opsiyon olarak görüyor. Transfer, takımın yeni sezon öncesinde dikkat çeken hamlelerinden biri olarak kaydedildi ve Meeks'in sezon içindeki performansı takımın hedefleri açısından merakla bekleniyor.

TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ’NDE YENİ SEZON HAZIRLIKLARINI SÜRDÜREN YUKATEL DENİZLİ BASKET, TRANSFER ÇALIŞMALARINDA ÖNEMLİ BİR HAMLE YAPTI. DENİZLİ TEMSİLCİSİ, AMERİKALI FORVET JOHN MEEKS İLE ANLAŞMA SAĞLADI.