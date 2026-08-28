Kahramanmaraşlı cimnastikçiler Kayseri kampında tempoyu yükseltti

Kahramanmaraş Cimnastik Takımı, hazırlık çalışmalarını sürdürmek üzere Kayseri'ye gelerek bir hafta sürecek kamp programına başladı. Takım, antrenör Alparslan Faruk Arslan yönetiminde, Kayseri'de yoğun tempoda çalışıyor.

Kampın programı ve antrenman yoğunluğu:

Sporcular, günlük antrenman programlarında esneklik, güç ve teknik çalışmalara ağırlık veriyor. Antrenmanlarda Kayseri Milli Takım Antrenörü Mehmet Bilgin de yer alarak takıma teknik destek sağlıyor. Kamp boyunca planlanan çalışmaların, yarışma hazırlıklarına doğrudan katkı sağlaması hedefleniyor.

Ziyaret ve yerel destek açıklamaları:

Kamp sürecinde sporcular ve antrenörler, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı makamında ziyaret etti. Ziyarette takım, Kayseri'deki kamp organizasyonu ve verilen destek için İl Müdürü Kabakcı'ya teşekkürlerini iletti.

İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ise Kahramanmaraş takımını ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek sporculara ve antrenörlere çalışmalarında başarılar diledi. Takım, kampın sonunda hazırlık aşamasında kaydettikleri ilerlemeyi değerlendirecek ve sonraki programını belirleyecek.

HAZIRLIK ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRMEK ÜZERE KAYSERİ’YE GELEN KAHRAMANMARAŞ CİMNASTİK TAKIMI, BİR HAFTA SÜRECEK KAMP KAPSAMINDA ANTRENMANLARINA YOĞUN TEMPODA DEVAM EDİYOR.