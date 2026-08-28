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Kuşadası'nda kesinleşmiş hapis cezası olan kadın jandarmaya teslim edildi

Kuşadası'nda jandarma, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan kesinleşmiş 10 yıl 2 ay hapis cezası olan Z.E.C.K.'yi yakaladı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 11:30

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kuşadası'nda kesinleşmiş hapis cezası olan kadın jandarmaya teslim edildi

Kuşadası'nda aranan şüpheli yakalandı

Aydın'da çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Kuşadası ilçesinde jandarma ekipleri bir şahsı gözaltına aldı. Operasyon sonucunda aranan kişinin uyuşturucu suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

olayın ayrıntıları:

Edinilen bilgiye göre, jandarma tarafından yakalanan kişinin kimliği Z.E.C.K. (30) olarak belirlendi. Şahıs hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan kesinleşmiş bir hüküm bulunduğu ve cezasının 10 yıl 2 ay olduğu bildirildi.

adli işlem ve teslim:

Gözaltına alınan Z.E.C.K. hakkında adli işlemler başlatıldı. Yapılan işlemler tamamlandıktan sonra şüpheli, ilgili yazışmalar ve karar doğrultusunda Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. Aydın genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğü kaydedildi.

AYDIN&#039;IN KUŞADASI İLÇESİNDE UYUŞTURU SUÇUNDAN ARANAN 30 YAŞINDAKİ GENÇ KADIN, JANDARMA EKİPLERİNCE...

AYDIN'IN KUŞADASI İLÇESİNDE UYUŞTURU SUÇUNDAN ARANAN 30 YAŞINDAKİ GENÇ KADIN, JANDARMA EKİPLERİNCE YAKALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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