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Ilgaz'da alevlerin sıçradığı yangın üç evi kullanılamaz bıraktı

Ilgaz ilçesinde çıkan yangın kısa sürede üç eve sıçrayarak kullanılamaz hale gelmelerine yol açtı; 1 inek, 1 buzağı ve 4 kedi telef oldu.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 21:22

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Ilgaz'da alevlerin sıçradığı yangın üç evi kullanılamaz bıraktı

olay ve müdahale:

Çankırı'nın Ilgaz ilçesi Gazi Mahallesi'nde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek çevredeki iki eve daha sıçradı. Yangını gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarın ardından, Çankırı merkez ile Korgun ilçesi ve Çardaklı Beldesi'nden çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi.

Sevkiyatın ardından intikal eden ekipler yoğun çalışmalar sonucu alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Olay yerinde görev yapan itfaiye personelinin müdahalesi yangının daha fazla yayılmasını engelledi.

hasar ve kayıplar:

Yapılan tespitlere göre yangında üç ev kullanılamaz hale geldi. Ayrıca yangında 1 inek, 1 buzağı ve 4 kedi telef oldu. Bölgede büyük maddi hasar meydana geldi.

Yangın yerinde incelemelerde bulunan Çankırı Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Yazıharman, olayla ilgili olarak, "Büyük bir maddi hasarın yaşandığı yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi, 1 inek, 1 buzağı ve 4 kedi telef oldu. Yangını duyar duymaz Çankırı Belediyesi ve çeşitli ilçelerin desteğiyle olay yerine müdahale ettik. Personelimiz büyük bir özveri ile çalışarak yangını söndürdü ve yangın şu anda kontrol altına alındı" ifadelerini kullandı.

Yetkililer yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla soruşturma ve saha incelemelerinin devam ettiğini bildirdi.

Çankırı&#039;da alevlere teslim olan 3 ev küle döndü

Çankırı'da alevlere teslim olan 3 ev küle döndü

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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