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Ilgaz'da yangın üç konutu kullanılamaz hale getirdi; hayvanlar telef oldu

Çankırı'nın Ilgaz ilçesi Gazi Mahallesi'nde çıkan yangında üç ev kullanılamaz hale geldi; yangında 1 inek, 1 buzağı ve 4 kedi telef oldu.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 21:30

GÜNCELLEME: 19 Ağustos 2026 - 21:31

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Ilgaz'da yangın üç konutu kullanılamaz hale getirdi; hayvanlar telef oldu

Ilgaz'da yangın üç konutu kullanılamaz hale getirdi; hayvanlar telef oldu

Olayın gelişimi:

Çankırı'nın Ilgaz ilçesi Gazi Mahallesi'nde bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, çevrede bulunan iki eve daha sıçradı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi ve bölgeye yoğun duman yayıldı.

Müdahale ve hasar tespiti:

İhbar üzerine Çankırı il merkezi ile Korgun ilçesi ve Çardaklı Beldesi'nden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, olayda 3 ev kullanılamaz hale geldi. Yangında 1 inek, 1 buzağı ve 4 kedi telef oldu.

Yangın yerinde incelemelerde bulunan Çankırı Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Yazıharman, "Büyük bir maddi hasarın yaşandığı yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi, 1 inek, 1 buzağı ve 4 kedi telef oldu. Yangını duyar duymaz Çankırı Belediyesi ve çeşitli ilçelerin desteğiyle olay yerine müdahale ettik. Personelimiz büyük bir özveri ile çalışarak yangını söndürdü ve yangın şu anda kontrol altına alındı" dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ÇANKIRI&#039;DA ALEVLERE TESLİM OLAN 3 EV KULLANILAMAZ HALE GELİRKEN 2 BÜYÜKBAŞ HAYBAN VE 4 KEDİ DE...

ÇANKIRI'DA ALEVLERE TESLİM OLAN 3 EV KULLANILAMAZ HALE GELİRKEN 2 BÜYÜKBAŞ HAYBAN VE 4 KEDİ DE TELEF OLDU.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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