Atatürk Kent Ormanı'nda ortaya çıkan ceset kimlik tespitini başlattı

Olay yeri incelemesi:

Edinilen bilgilere göre, Bursa'da Şubat ayından bu yana kayıp olarak aranan bir erkeğe ait cansız beden, Atatürk Kent Ormanı içindeki ağaçlık alanda arama kurtarma ekipleri tarafından tespit edildi. Olay yerine ilk müdahaleyi yapan AFAD, ANDA ve NAK ekipleri bulguyu bildirdi; kısa süre sonra bölgeye polis ve Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi.

Arama ve bulgu detayları:

Arama kurtarma ekipleri, cesedin bölgede uzun süre kaldığı değerlendirmesi yaptı. Yapılan ön incelemede cesedin bazı uzuvlarının bulunmadığı saptandı; yetkililer, bu eksik parçaların olay yerindeki ilk tespitler doğrultusunda sokak hayvanları tarafından parçalanmış olabileceğini değerlendiriyor. Olay Yeri İnceleme ekipleri, bölgeyi güvenlik çemberine alarak uzun süre delil toplama ve fotoğraflandırma çalışması gerçekleştirdi.

Kimlik tespiti ve adli süreç:

Cesedin kimliğinin kesin olarak belirlenebilmesi için, Şubat ayından bu yana kayıp ihbarında bulunan üç aileye ulaşıldığı ve ailelerin DNA örneği vermek üzere çağrıldığı bildirildi. Olay Yeri İnceleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından ceset ile olay yerinde tespit edilen parçalar, kimlik ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna sevk edilecek.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor; yetkililer, yapılacak adli incelemeler sonucunda kimlik ve ölüm nedenine ilişkin kesin bilginin kamuoyuna açıklanacağını belirtti.

Atatürk Kent Ormanı'nda ceset bulundu