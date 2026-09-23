Serik'te caddede çarpışma: 3 tekerlekli motosiklet sürücüsü yaralandı

Kaza detayları

Antalya'nın Serik ilçesi Boğazkent Mahallesi Alpaslan Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, hafif ticari araç ile 3 tekerlekli motosiklet çarpıştı. Araçları B.C. ile Nihal K.'nin kullandığı belirtilirken, çarpışmanın etkisiyle motosiklet kontrolden çıkarak devrildi ve sürücü yola savruldu. Olayda Nihal K. yaralandı.

Kaza anına ilişkin görüntüler:

Kazanın anbean kaydedildiği anlarda, cadde üzerinde ilerleyen hafif ticari araçla motosikletin çarpıştığı ve çarpmanın ardından motosiklet sürücüsünün savrularak yere düştüğü görülüyor. Görüntüler, kaza anının net bir kronolojisini sunuyor ve çarpışmanın şiddetini gözler önüne seriyor.

Müdahale ve soruşturma:

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra Nihal K. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı ve çarpışmanın nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.

KAZA ANI ÇEVREDEKİ BİR İŞ YERİNİN GÜVENLİK KAMERASINA ANBEAN YANSIDI.