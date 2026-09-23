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Mahallenin ağız sağlığına yeni merkez: Mürüvvet-Saadettin Türkkan polikliniği açılıyor

Melikgazi Belediyesi, Selçuklu, Danışmentgazi ve Osmanlı mahallelerine hizmet verecek Mürüvvet-Saadettin Türkkan diş polikliniğini 25 Eylül'de açıyor.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 13:22

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EDİTÖR: Emre Koç

Mahallenin ağız sağlığına yeni merkez: Mürüvvet-Saadettin Türkkan polikliniği açılıyor

Melikgazi'de yeni diş polikliniği hizmete giriyor

Melikgazi Belediyesi, hayırsever ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle Selçuklu, Danışmentgazi ve Osmanlı mahallelerine hizmet verecek Mürüvvet-Saadettin Türkkan Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği'ni hizmete açıyor. Proje, ilçedeki sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmayı ve tedavi talebini mahalle bazında karşılamayı hedefliyor.

Hizmet kapsamı ve donanım:

Poliklinikte 8 uzman diş hekimi görev yapacak. Tesis; laboratuvar, röntgen odası, sterilizasyon odaları, arşiv odası, mutfak alanı ve teknik birimleri içeriyor. Açıklamada, polikliniğin ameliyat hariç dişle ilgili her türlü hizmeti sunacağı belirtilerek, özellikle yoğun talep gören tedaviler için çevrede önemli bir başvuru noktası olacağı vurgulandı.

Açılış ve iş birliği:

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, ilçede insan odaklı yatırımların öncelik olduğunu ifade ederek tüm hemşehrilerini 25 Eylül Cuma günü saat 13.00'te yapılacak açılış törenine davet etti. Palancıoğlu, projenin hayata geçirilmesinde katkısı olan İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan ve yapımında emeği geçen hayırsevere teşekkür etti. Belediye yetkilileri, polikliniğin hizmete girmesiyle birlikte diş hastanelerindeki yoğunluğun azalmasının öngörüldüğünü belirtti.

MELİKGAZİ BELEDİYESİ, HAYIRSEVER VE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ&#039;NÜN İŞ BİRLİĞİ İLE SELÇUKLU, DANIŞMENTGAZİ...

MELİKGAZİ BELEDİYESİ, HAYIRSEVER VE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN İŞ BİRLİĞİ İLE SELÇUKLU, DANIŞMENTGAZİ VE OSMANLI MAHALLESİ OLMAK ÜZERE 3 MAHALLEYE HİZMET VERECEK OLAN MELİKGAZİ BELEDİYESİ MÜRÜVVET-SAADETTİN TÜRKKAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ'NİN AÇILIŞ TÖRENİNİ GERÇEKLEŞTİRECEK.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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