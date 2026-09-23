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Tarımda dönüşüm: Van'da tohum desteği 15 bin tona yükseliyor

Van'da projeler kapsamında son 4 yılda 13 bin 957 ton sertifikalı arpa ve buğday tohumu dağıtıldı; 750 milyon liralık desteğin hedefi 15 bin ton.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 13:22

GÜNCELLEME: 23 Eylül 2026 - 13:24

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EDİTÖR: Berk Doğan

Tarımda dönüşüm: Van'da tohum desteği 15 bin tona yükseliyor

Van'da tohum desteğiyle üretim ve verimlilik hedefleri güçleniyor

Van Valiliği ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda hayata geçirilen vizyon projeleri çerçevesinde tarım ve hayvancılığın geliştirilmesine yönelik adımlar atılıyor. "Güçlü Tarım, Güçlü Van" ve "Bereketli Yarınlar İçin Üreten Van" projelerinin parçası olan "Van Hububat Ambarı Oluyor-4" uygulamasıyla üreticilerin girdi maliyetlerinin düşürülmesi ve tarımsal verimliliğin artırılması hedefleniyor.

Projenin odağı ve uygulama biçimi:

Proje kapsamında gerçekleştirilen tohum dağıtımlarıyla çiftçilerin daha kaliteli ve sertifikalı tohum kullanmalarına öncelik veriliyor. Bu çerçevede son 4 yıllık dönemde çiftçilere 13 bin 957 ton sertifikalı arpa ve buğday tohumu sağlandı. Proje, üreticilerin girdilerini azaltmayı ve saha verimini yükseltmeyi amaçlıyor.

Dağıtım töreni ve valinin mesajı:

Tören, belediyenin Makine İkmal Daire Başkanlığı'nda düzenlendi. Van Valisi Ozan Balcı törende, desteğin artarak devam edeceğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Alın teriyle geçinen, memleketimizin büyümesine ve gelişmesine katkı sağlayan çiftçilerimize destek olacak bu güzel faaliyette, tohum dağıtım töreninde bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum. Bu etkinliğin gerçekleştirilmesinde katkısı bulunan, emeği geçen bütün arkadaşlarıma; tohumun üretilmesinden buraya ulaştırılmasına kadar üreticilerinden şoförlerine kadar herkese teşekkür ediyorum. Bu tohumların çiftçilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum."

Vali Balcı, son 4 yılda sağlanan desteğin nakdi değerinin yaklaşık 750 milyon lira olduğunu belirtti ve dağıtılan tohum miktarının yaklaşık 14 bin ton düzeyinde olduğunu söyledi. "Bunu 15 bin tona tamamlayacağız" diyen Balcı, desteğin mali yükünün yüzde 25'inin çiftçiler tarafından karşılandığını, kalan kısmın ise Valilik ve Tarım Bakanlığı kaynaklarıyla finanse edildiğini aktardı.

Beklenen etkiler:

Yetkililer, bu destekle birlikte yüzde 30-40 oranında verim artışı beklediklerini vurguluyor. Sağlanan sertifikalı tohumun kullanımının, mahsul kalitesi ve verimliliği üzerinde doğrudan etkili olması hedefleniyor; böylece hem üretici gelirlerinde hem de bölgesel tarımsal üretimde olumlu değişimler öngörülüyor.

TOHUM DAĞITIM TÖRENİ, BELEDİYENİN MAKİNE İKMAL DAİRE BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TOHUM DAĞITIM TÖRENİ, BELEDİYENİN MAKİNE İKMAL DAİRE BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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