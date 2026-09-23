Karaman'da trafik güvenliğinde kurumlar arası seferberlik

Karaman'da trafik güvenliği toplantısı yapıldı

İl Emniyet Müdürlüğünce Valilik Yunus Emre Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen Karaman Trafik Güvenliği Toplantısında kent genelindeki mevcut durum ve yürütülen çalışmalar detaylı biçimde ele alındı. Toplantıda, trafik güvenliğinin geliştirilmesine yönelik somut adımlar ve uygulanacak öncelikli politikalar sunuldu.

öne çıkan önlemler:

Toplantıda öncelikli hedefin trafik kazalarını azaltmak olduğu vurgulandı. Riskli bölgelerde fiziki düzenlemeler ile sinyalizasyon ve yol çizgi çalışmalarının güçlendirilmesi, yoğun kavşaklarda düzenlemeler yapılması ve yaya geçitlerinin görünürlüğünün artırılması gibi tedbirler masaya yatırıldı. Ayrıca denetimlerin etkinliğinin artırılması için personel ve teknoloji kullanımının planlanması konuları üzerinde duruldu.

Toplum bilincini yükseltmeye yönelik kampanyalar, okul çevrelerinde alınacak özel tedbirler ve sürücü eğitimlerinin yaygınlaştırılması gibi önlemler de gündemdeydi. Kurumların sahadaki uygulamalara destek vermesi ile birlikte, denetim ve eğitim faaliyetlerinin eşgüdümlü yürütülmesi gerektiği belirtildi.

valinin uyarıları ve çağrısı:

Vali Hayrettin Çiçek, denetimlerin yanı sıra sürücülerin trafik kurallarına uymasının önemine dikkat çekti. Vali Çiçek, sürücülere özellikle hız limitlerine uyma, emniyet kemeri kullanımı, seyir halinde cep telefonu kullanmama ve yayalara karşı daha dikkatli olma çağrısı yaptı. Trafikte her bireyin sorumluluk bilinciyle hareket etmesinin can güvenliği açısından belirleyici olduğu mesajı verildi.

Toplantıda ayrıca ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilerek alınan kararların kararlılıkla uygulanacağı ifade edildi. Yetkililer, planlanan önlemlerin hayata geçirilmesinin ardından değerlendirmelerin sürdürüleceğini ve gerekli ek adımların atılacağını belirtti.

Sonuç olarak Karaman'da trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik çalışmaların hem denetim hem de eğitim ekseninde, kurumlar arası iş birliğiyle devam edeceği vurgulandı ve vatandaşlardan kurallara uyma konusunda hassasiyet gösterilmesi istendi.

KARAMAN'DA VALİ HAYRETTİN ÇİÇEK BAŞKANLIĞINDA TRAFİK GÜVENLİĞİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.