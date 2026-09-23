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Komşularının dikkati sayesinde yaşlı kadın koltukta uyurken bulundu

Yozgat'ta komşularının 112'yi aramasıyla eve giren itfaiye ekipleri, 4. kattaki 80 yaşındaki Mevlüde Aksoy'u koltukta uyurken iyi durumda buldu.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 13:18

GÜNCELLEME: 23 Eylül 2026 - 13:24

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Komşularının dikkati sayesinde yaşlı kadın koltukta uyurken bulundu

Olayın gelişimi

Yozgat'ta Lise Caddesi'ndeki bir apartmanda bugün öğle saatlerinde komşularının haber alamadığı Mevlüde Aksoy (80) için endişe oluştu. Komşuları zile defalarca basıp telefonla çağrı yaptı ancak yanıt alamayınca, 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden yardım istendi. Adrese sağlık, emniyet ve Yozgat Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Müdahale detayları:

İtfaiye ekipleri kapıyı açtıktan sonra içeri giren emniyet ve sağlık ekipleri, yaşlı kadını koltukta uyur vaziyette buldu. Olay yerinde yapılan ilk değerlendirmede, Aksoy'un ayakta alınması veya müdahale gerektirecek bir durum olmadığı belirlendi.

Yaşlı kadının durumu ve komşuların sözleri:

Kendisiyle konuşulan Mevlüde Aksoy, “Sabah namazını kıldıktan sonra uyumuşum. Aslında yatmazdım ama bugün olacak var ya. Allah’a şükür bir şeyim yok. Şekerim yüksek, bacağım, belim ağrıyor, başka bir şeyim yok. O hastalık değil Allah’a şükür” ifadelerini kullandı. Komşusu Selma Kolcu ise, “Komşu teyzemiz yalnız yaşayan birisi. Komşuları olarak kontrol ediyoruz. Bugün sabah kontrol ettiğimde 40 dakikaya yakın ziline basmama rağmen ve kapı deliğinden baktığımda hareket etmediğini gördüm. 112 Acil Çağrı Merkezi’nden destek istedim. Çok mutluyum, iyi olmasına çok sevindim. Komşu da olsak biz aile gibiyiz. Komşuluk bence böyle olmalı. Herkes birbirine sahip çıkmalı” diye konuştu.

Yaşlı kadının sağlıklı şekilde bulunmasıyla mahalledeki herkes derin bir nefes aldı. Olay, komşuluk ilişkilerinin ve hızlı müdahalenin önemini bir kez daha gösterdi.

YOZGAT&#039;TA HABER ALAMADIKLARI KOMŞULARININ HAYATINDAN ENDİŞE ETTİLER, EVE GİREN İTFAİYE EKİPLERİ...

YOZGAT'TA HABER ALAMADIKLARI KOMŞULARININ HAYATINDAN ENDİŞE ETTİLER, EVE GİREN İTFAİYE EKİPLERİ ONU KOLTUĞUN ÜZERİNDE UYURKEN BULDU.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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