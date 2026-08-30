İnegöl'de ambulansın yanında bekleyen köpek motosiklet kazasına yol açtı

kaza anı ve müdahale:

Kaza, saat 12.30 sıralarında Bursa’nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi 1. Yunusemre Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde olan Yüksel B. (50) yönetimindeki 16 AYZ 103 plakalı motosikletin önüne aniden bir köpek çıktı. Sürücü köpeğe çarpmamak için manevra yapınca motosikletin kontrolünü kaybederek devrildi ve devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı.

Olay yerine ihbar üzerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıya ambulansta ilk müdahaleyi yaptı. Müdahalenin ardından yaralı sürücü ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

köpeğin ambulansın yanında beklemesi ve soruşturma:

Kazaya neden olan köpeğin, yaralı sürücünün bulunduğu ambulansın yanında dakikalarca beklemesi çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Olay yerinde sağlık ekiplerinin çalışması sırasında köpeğin ambulans çevresinden ayrılmadığı görüldü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı; olayın nasıl gerçekleştiği ve köpeğin nereden geldiği soruşturmanın odak noktaları arasında yer alıyor. Yetkililer, benzer olayların trafik güvenliği açısından risk oluşturduğunu belirtiyor.

Bu tür kazaların önüne geçmek için sürücülerin özellikle yerleşim yerlerindeki hızlarına dikkat etmeleri, ani durma ve manevralarda kontrollü hareket etmeleri önem taşıyor. Ayrıca bölgede hayvanların bulunduğu alanlarda uyarıların ve önlemlerin artırılması, benzer kazaların azalmasına katkı sağlayabilir.

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE MEYDANA GELEN KAZADA, ÖNÜNE ANİDEN ÇIKAN KÖPEĞE ÇARPMAMAK İÇİN MANEVRA YAPAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ KONTROLDEN ÇIKARAK DEVRİLDİ. KAZAYA NEDEN OLAN KÖPEĞİN, YARALI SÜRÜCÜNÜN BULUNDUĞU AMBULANSIN YANINDA DAKİKALARCA BEKLEMESİ DİKKAT ÇEKTİ.