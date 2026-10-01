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İnegöl'de mobilya fabrikasında testere kazası: çalışanın üç parmağı ağır yaralandı

İnegöl'de bir mobilya fabrikasında 27 yaşındaki işçi Furkan Ö., ahşap kesimi sırasında daire testeresine elini kaptırdı; üç parmağı ağır yaralandı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 13:04

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EDİTÖR: Hakan Arslan

İnegöl'de mobilya fabrikasında testere kazası: çalışanın üç parmağı ağır yaralandı

İnegöl'de mobilya fabrikasında iş kazası

Bursa’nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında meydana gelen kazada, çalışan Furkan Ö. (27) sağ elini daire testeresine kaptırdı. Olayda işçinin sağ elindeki 3 parmağı ağır şekilde yaralandı.

Kaza anı:

Edinilen bilgilere göre, Mahmudiye Mahallesi 26. Sokak’taki fabrikada ahşap kesimi yapılırken, bir anlık dikkatsizlik sonucu işçi sağ elini daire testeresine kaptırdı. Olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin ilk açıklamalarda, kazanın çalışma sırasında meydana geldiği belirtildi.

Müdahale ve soruşturma:

Yaralı, olayın ardından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Furkan Ö., ileri tedavi amacıyla ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili polis ekipleri fabrikada inceleme başlattı.

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE FAALİYET GÖSTEREN BİR MOBİLYA FABRİKASINDA MEYDANA GELEN İŞ KAZASINDA...

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE FAALİYET GÖSTEREN BİR MOBİLYA FABRİKASINDA MEYDANA GELEN İŞ KAZASINDA, DAİRE TESTERESİNE ELİNİ KAPTIRAN 27 YAŞINDAKİ İŞÇİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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