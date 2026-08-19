İnsani yardım gününde Türkiye'den merhamet ve dayanışma mesajı

İletişim Başkanı'nın paylaşımı:

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Dünya İnsani Yardım Günü vesilesiyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda küresel vicdanın ağır sınavlardan geçtiğine dikkat çekti. Duran, sahadaki insani dramı özetlerken özellikle Gazze'de çoğunluğu çocuk ve kadın olmak üzere on binlerce insanın hayatını kaybettiğini, temel ihtiyaçlara erişimin bulunmadığını ve insani yardım çalışanlarının bile hedef alındığını belirtti.

küresel durum ve Türkiye'nin yaklaşımı:

Duran, Türkiye'nin tarihinden ve medeniyetinden aldığı güçle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde merhameti, dayanışmayı ve insan onurunu merkeze alan bir anlayışla çalıştığını vurguladı. Mesajında, "Dünyanın neresinde olursa olsun zulme uğrayanların yanında olmaya, ihtiyaç sahiplerine elimizi uzatmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

teşekkür ve temenni:

İletişim Başkanı, insan hayatını her şeyin üzerinde tutarak görev yapan tüm insani yardım çalışanlarına teşekkür etti ve insani yardımın engellenmediği, sivillerin korunduğu ve adaletin tesis edildiği bir dünya temennisinde bulundu. Açıklama, yardım erişiminin sağlanması ve sivillerin korunmasının önemine dikkat çekti.

İletişim Başkanı Duran: "Zulme uğrayanların yanında olmaya, ihtiyaç sahiplerine elimizi uzatmaya devam edeceğiz"