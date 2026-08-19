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Zeno’da uzun emekle yetişen kız hafızlar icazet töreniyle taçlandırıldı

Trabzon Çaykara Ulucami Kız Kur’an Kursu'nda yılların emeğiyle hafızlık eğitimini tamamlayan öğrenciler, icazet töreniyle belgelerini aldı.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 15:09

GÜNCELLEME: 19 Ağustos 2026 - 15:13

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EDİTÖR: Serkan Varol

Zeno’da uzun emekle yetişen kız hafızlar icazet töreniyle taçlandırıldı

Ulucami Mahallesi'nde 26. dönem icazet töreni

Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Ulucami Mahallesi'ndeki Ulucami Kız Kur’an Kursunda hafızlık ve Kur’an-ı Kerim eğitimi alan öğrenciler, uzun ve yoğun bir eğitim sürecinin ardından 26. dönem icazet programında buluştu. Hafız kızların törene gelirkenki kıyafetleri ve tek sıra yürüyüşleri izleyenlerin beğenisini kazandı.

Törenin akışı:

Program, Kur’an-ı Kerim tilavetleriyle başladı; öğrenciler Kur’an okurken salonu dolduran misafirler sessizce dinledi. Hafızlık eğitimlerini tamamlayan gençler, sırayla sahneye çağrılarak icazet belgelerini aldı ve yılların emeği bu törenle tescillendi. Aileler, hocalar ve çok sayıda davetli, öğrencilerin bu özel gününde yanlarında yer aldı.

Destek, hediyeler ve kapanış:

Bu süreçte öğrencilerin yanında olmayı sürdüren Zeno Dededen Toruna Derneği, törene katılan hafızlara çeşitli hediyeler vererek günü taçlandırdı. İcazet programı, Kur’an eğitimine emek veren hocalara, ailelere ve katkıda bulunan herkese teşekkürlerin iletilmesinin ardından dualarla sona erdi.

HAFIZ KIZLARIN TÖRENE GELİRKEN Kİ KIYAFETLERİ VE TEK SIRA HALİNDE YÜRÜYÜŞLERİ GÖRENLERİN...

HAFIZ KIZLARIN TÖRENE GELİRKEN Kİ KIYAFETLERİ VE TEK SIRA HALİNDE YÜRÜYÜŞLERİ GÖRENLERİN BEĞENİSİNİ KAZANDI

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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