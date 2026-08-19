Minik Berra doğum gününde sağlığına kavuştu, hastaneden bando eşliğinde uğurlandı

minik Berra'nın taburculuk kutlaması:

Samsun’da yaşayan Murat ve Nazlı Akarsu çiftinin ikinci çocuğu olan Berra Akarsu, 2,5 yaşındayken konulan lösemi tanısının ardından uzun bir tedavi süreci geçirdi. Tedavisini tamamlayan Berra, 5’inci yaş gününde VM Medical Park Samsun Hastanesi'nden bando eşliğinde uğurlandı. Hastane önünde düzenlenen etkinlikte minik için müzikler çalındı ve gökyüzüne balon bırakıldı.

aile duyguları:

Baba Murat Akarsu duygularını, "2,5 yıldır bu zorlu süreci atlatmaya çalışıyoruz. Çok uzun ve zorlu bir süreç yaşadık. İnşallah bu mutluluğun aynısını dünyada lösemi tedavisi gören tüm çocuklarımız da yaşar. Hesaplasak böyle denk gelmezdi. Bugün kızımın doğum günü ve iki sevinci bir arada yaşıyoruz. Bizim için en güzel doğum günü hediyesini hocamız verdi" sözleriyle anlattı.

Anne Nazlı Akarsu ise, "Çok zorlu bir süreçti. Çok fazla sabır gerektiren bir süreç ama yılmadık. Başardık" dedi. Aile, uzun tedavi döneminin ardından gelen sağlıklı haberi doğum günüyle birlikte kutlamanın duygusunu paylaştı.

uzman görüşü ve kutlama detayları:

VM Medical Park Samsun Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Davut Albayrak, "Berra lösemi sürecini bitirdi. Tedavi süreci tamamlanması sebebiyle böyle bir tören yapıldı. Tedavi süreci tabii aileler için oldukça sıkıntılı ve heyecanlı bir süreç. Bunu insanlar tabii anne baba olduğu zaman bunun önemini anlayabiliyor. Ama lösemi hastalığı tedavi oranı oldukça yüksek başarı gösteren bir hastalık. Bu tedavi sürecini atlatan bütün lösemili hastalarımızın anne babalarının, diğer personelin heyecanını paylaşıyoruz. Diğer hastalarımız da nice böyle güzel günlere, mutlu sonuçlara ulaşsınlar istiyoruz" diye konuştu.

Etkinlik kapsamında Atakum Belediyesi hizmet araçları ve diğer araçların oluşturduğu konvoya balonlar eşlik etti. Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel de kutlamaya katılarak Berra ve ailesinin sevincine ortak oldu. Hastane yetkilileri ve aile, benzer başarıları gören diğer hastalar için umut mesajı verdi.

Minik Berra doğum gününde lösemiyi yendi, hastaneden bando ile uğurlandı