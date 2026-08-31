İpek mirası yeniden canlanıyor: Amasya'da üretici ve kooperatiflere 21,2 milyon lira destek

Destekler Yassıçal köyünde düzenlenen törenle dağıtıldı

Amasya'da ipek böcekçiliğini canlandırmak ve kadın kooperatiflerinin altyapısını güçlendirmek amacıyla DOKAP hibesiyle toplam 21,2 milyon lira tutarında destek dağıtıldı. Tören Yassıçal köyünde yapıldı; projeler kapsamında üreticilere ipek böceği evi ve ekipman, kadın kooperatiflerine ise makine ve üretim altyapısı desteği sağlandı.

Projenin kapsamı:

İpeğin Böceği Amasya’da Yeniden Canlanıyor Projesi, toplam 5,5 milyon lira bütçeye sahip olup DOKAP tarafından yüzde 70 hibe desteği almıştır. Bu çerçevede 8 üretici için 100 metrekarelik böcek evleri inşa edildi; ilerleyen dönemde bu tesislere gerekli ekipmanların sağlanması da planlanmaktadır. Projenin hedefi, ipek böceği yetiştiriciliğini Amasya'da yeniden yaygınlaştırmak ve sürdürülebilir üretimi tesis etmektir.

Kadın kooperatiflerine makine ve altyapı desteği:

Kadın Kooperatiflerinin Altyapısının Geliştirilmesi Projesi kapsamında ise toplam 15,7 milyon lira değerinde makine ve ekipman desteği sunuldu; bu tutarın yüzde 70'i DOKAP hibesi olarak karşılandı. Destek, Gümüşhacıköy'den merkeze, Suluova'dan Taşova'ya kadar faaliyet gösteren kadın kooperatiflerinin kurumsal ve teknik altyapılarını güçlendirmeye, soğuk zincir sistemleri ve modern üretim ekipmanlarıyla rekabetçi ve sürdürülebilir bir yapı kazandırmaya odaklanıyor.

Yetkililer ve hedefler:

Amasya Valisi Önder Bakan törende projelerin kültürel ve ekonomik önemine vurgu yaptı. Bakan, kadim geleneklerden olan ipek böceği yetiştiriciliğini modern tesislerle bölgeye yeniden kazandırdıklarını belirterek, Yassıçal ve belirlenen diğer köylerde üreticilere modern böcek evleri, dut fidanları ve teknoloji desteği verildiğini ifade etti. Ayrıca kadın kooperatiflerinin modern makineler ve soğuk zincir sistemleriyle buluşturulduğunu; tarımsal kalkınmaya yön verecek, üreticinin kazancını artıracak projelerin hayata geçirildiğini söyledi.

Törene DOKAP Başkanı Hakan Gültekin, İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Arslan ile diğer yetkililer de katıldı. Yetkililer, devlet desteği ve yerel aktörlerin iş birliğiyle hem geleneksel ipek böcekçiliğinin yaşatılmasının hem de kadın üreticilerin ekonomik güçlenmesinin hedeflendiğini vurguladılar.

AMASYA'DA İPEK BÖCEKÇİLİĞİNİ YENİDEN CANLANDIRMAK VE KADIN KOOPERATİFLERİNİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN DOKAP HİBESİYLE 8 ÜRETİCİYE İPEK BÖCEĞİ EVİ İLE EKİPMAN, 5 KADIN KOOPERATİFİNE DE MAKİNE DESTEĞİ SAĞLANDI. TOPLAM 21,2 MİLYON LİRA DEĞERİNDEKİ DESTEK YASSIÇAL KÖYÜNDE DÜZENLENEN TÖRENLE DAĞITILDI.