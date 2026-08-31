sezona kredi dopingi: balıkçılara 40 milyon lira, gemiler ekimde Somali'ye

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı İzmir Güzelbahçe'de yeni sezonu başlattı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2026-2027 su ürünleri av sezonunun açılışını İzmir Güzelbahçe Yalı Balıkçı Barınağı'nda gerçekleştirilen törende yaptı. Törende sector temsilcileri ve yerel yöneticiler hazır bulundu; açılış konuşmaları, dualar ve denize uğurlama ile yeni sezon için hazırlıklar resmiyet kazandı.

tören ve katılımcılar:

Törene Bakan Yumaklı'nın yanı sıra İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Mahmut Atilla Kaya, Yaşar Kırkpınar, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Kahraman Akdoğan katıldı. Konuşmalarda hem üretim başarıları hem de yeni döneme ilişkin destek adımları vurgulandı.

üretim, ihracat ve istihdam rakamları:

Bakan Yumaklı, geçen yıl Türkiye'nin su ürünleri üretiminde Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldığını belirterek miktarı 1 milyon 37 bin ton olarak açıkladı. Yumaklı, yetiştiricilik ve avcılıktan elde edilen döviz tutarının 2,3 milyar dolar olduğunu, sektörde çalışan sayısının ise 250 bin kişi olduğunu hatırlattı. Bu veriler üzerinden bakanlık olarak sektörün önünü açma taahhüdünü yineledi.

kredi desteği ve palamut beklentisi:

Yumaklı, son 24 yılda su ürünleri sektörüne verilen desteğin yaklaşık 70 milyar lira olduğunu anımsattı ve işletme kredi limitinin daha önceki 15 milyon lira seviyesinden 40 milyon liraya çıkarıldığını duyurdu. Bakan ayrıca bu yıl palamut avcılığında güzel haberler alındığını belirterek, küçük ölçekli balıkçılar için daha önce geri çekilen av takviminden dolayı beklenen bereketin yaşanmasını ümit ettiklerini ifade etti.

uluslararası rotalar ve denetim çalışmaları:

Yumaklı, Türkiye balıkçılığının bölgesel ve uluslararası alandaki etkinliğine değinerek, 'Ekim ayı başında Somali sularına gidecek olan gemimiz var, buradan uğurlayacağız' bilgisini paylaştı. Bakan, ayrıca geçtiğimiz yıl 207 bin denetim yapıldığını ve Marmara Su Ürünleri Kontrol ve Denetim Merkezi'ne benzer merkezlerin Aydın ve Çanakkale'de açılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, 2026 yılının ilk 6 ayında su ürünleri ihracatının ilk kez 1 milyar doları aştığını belirterek, İzmir Su Ürünleri Hali'nin 50 bin tonluk işlem hacmiyle Türkiye birincisi olduğuna dikkat çekti. İzmir Valisi Süleyman Elban da sezonun kazasız ve bereketli geçmesi temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından okunan dualarla balıkçılar denizlere uğurlandı; bakanlığın açıkladığı destek paketleri ve yeni finansman limiti, sektördeki işletmeler için öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldı.

TARIM VE ORMAN BAKANI İBRAHİM YUMAKLI, İZMİR GÜZELBAHÇE'DE DÜZENLENEN TÖRENLE 2026-2027 SU ÜRÜNLERİ AV SEZONU'NUN STARTINI VERDİ.