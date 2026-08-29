Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,8696 -0,62%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

İşlerini bıraktı, bisikletiyle önce Türkiye sonra dünya diyor

Antalya'dan yola çıkan 46 yaşındaki Mehmet Hazar, günlük 40-50 km ortalama ile çalışarak ve çadırda kalarak yaklaşık 805 km kat etti; hedefi Gürcistan ve ötesi.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 10:49

GÜNCELLEME: 29 Ağustos 2026 - 10:53

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

İşlerini bıraktı, bisikletiyle önce Türkiye sonra dünya diyor

İş yerini kapatıp yollara çıktı

Antalyadan bisikletiyle yola çıkan 46 yaşındaki Mehmet Hazar, yaklaşık 805 kilometrelik bir mesafe kat ederek Gaziantep'e ulaştı. Uzun süredir hayalini kurduğu bu yolculuğu gerçekleştirmek için iş yerlerini kapattığını ve seyahati boyunca ihtiyaçlarını gittiği şehirlerde çalışarak karşılamayı tercih ettiğini söylüyor.

Seyahat temposu ve rota:

Hazar, Antalya'dan başlayıp sırayla Mersin ve Adana üzerinden Gaziantep'e ulaştı. Çadır ve gerekli ekipmanlarıyla yola çıkan gezgin, sıcak havalardan kaçınmak için genellikle sabahın erken saatleri, 5-6 civarında pedala basıyor. İlk gün 100 kilometre gitmeyi denediğini ancak aşırı sıcak nedeniyle bunun çok yorucu olduğunu belirtti; bundan sonra günlük mesafeyi ortalama 40-50 kilometre ile sınırladı.

Yolculuğun başından beri geçen sürenin yaklaşık 16 gün olduğunu aktaran Hazar, tempoyu uzun soluklu bir gezinin gerektirdiği şekilde dengede tutmaya çalıştığını vurguluyor.

Günlük işler, konaklama ve gelecek hedefleri:

Yol boyunca zaman zaman günlük işlerde çalışarak para kazandığını anlatan Hazar, bulaşık yıkama gibi işler yaparak harcama ihtiyaçlarını karşılıyor ve yerel halkın destekçi yaklaşımından memnun kaldığını ifade ediyor. Konaklamalarını uygun gördüğü yerlerde çadırla gerçekleştirdiğini belirtti.

Gaziantep'te kentin tarihi mekanlarını gezme fırsatı bulan Hazar, Gaziantep halkının ilgisinden duyduğu memnuniyeti sıkça dile getirdi. Gelecek planı olarak Türkiye'yi tamamladıktan sonra Gürcistan'a geçmeyi hedefliyor; rotasını Şanlıurfa, Diyarbakır, Erzurum, Kars ve Ardahan üzerinden sürdürecek. Hazar, Allah'ın izniyle ve sağlık elverdiği sürece Gürcistan'a kadar devam edip ardından dünyayı yavaş bir tempoyla bisikletle gezmeyi amaçladığını belirtti.

Not: Haber metninde aktarılan isim, sayısal veriler ve güzergâh bilgiler kaynak anlatımla aynen korunmuştur.

MEHMET HAZAR, YAKLAŞIK 805 KİLOMETRE PEDAL ÇEVİREREK GAZİANTEP&#039;E ULAŞTI.

MEHMET HAZAR, YAKLAŞIK 805 KİLOMETRE PEDAL ÇEVİREREK GAZİANTEP'E ULAŞTI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İçişleri bakanı Çiftçi, AK Parti Çorum il başkanının oğlunun nikah şahidi oldu
images

Kültürpark’ta omuz omuza: Bursa Büyükşehir'den taraftara ulaşım ve dev ekran des...
images

Erdemle korunan miras: Adıyaman'da 30 Ağustos mesajı
images

Eskişehir yörük yürüyüşünde mehteran coşkusu ve samimi karşılaşma

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Rüzgarın taşıdığı alevler köyü ve seraları vurdu: evler, ahırlar ve zeytinlikler zarar gördü

mardin 1969 spor ile vanspor fk sahada paylaştı

Gaziantep'te geceyi aydınlatan şimşekler kısa sürede sağanağa dönüştü

Buruk: ligin lideriyiz, U23 kuralı işleri zorluyor

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler