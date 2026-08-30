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Isparta'da 30 Ağustos coşkusu meydandan korteje taşındı

Isparta'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı törenleri 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunumu, resmi geçit ve akşam kortejiyle kutlandı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 12:57

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Isparta'da 30 Ağustos coşkusu meydandan korteje taşındı

Isparta'da 30 Ağustos töreni

Isparta'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı, kent merkezinde düzenlenen resmi törenlerle coşkuyla kutlandı. Etkinlikler, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda bir dizi programla başladı ve gün boyu süren anma ve geçit törenleriyle devam etti.

Çelenk sunumu ve resmi ritüeller:

Törenler, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla açıldı. Törende; Isparta Valisi Abdullah Erin, Tuğgeneral Merdin Kışkan ve Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen tarafından çelenkler konuldu. Sunumun ardından saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Programda ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos mesajı halka iletildi.

Resmi geçit ve akşam programı:

Günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okunmasının ardından resmi geçit töreni düzenlendi. Geçit töreni; çeşitli kurumlar, öğrenciler, askeri birlikler ve gazilerin geçişleriyle gerçekleşti ve tören alanında ayrı bir görüntü oluşturdu. Resmi bölümün tamamlanmasının ardından kutlamalar akşam yapılacak kortej yürüyüşü ve konser programlarıyla sürdürülecek, kent genelinde Zafer Bayramı coşkusu devam edecek.

ISPARTA’DA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104. YILI COŞKUYLA KUTLANDI.

ISPARTA’DA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104. YILI COŞKUYLA KUTLANDI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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