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Gece çatıya çıkan eski okul müdürü aydınlatma boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi

İzmir Selçuk'ta 77 yaşındaki emekli öğretmen Yaşar Yılmaz, çatıdan ses gelince çıktığı sırada aydınlatma boşluğuna düşerek öldü; savcı inceleme başlattı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 13:32

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Gece çatıya çıkan eski okul müdürü aydınlatma boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi

Olayın ayrıntıları:

İzmir'in Selçuk ilçesi Atatürk Mahallesi Abu Hayat Caddesi üzerindeki 4 katlı bir apartmanda olay saat 20.00 sıralarında gerçekleşti. Apartmanın çatısından gelen bir ses üzerine çatıya çıkan 77 yaşındaki emekli öğretmen Yaşar Yılmaz, henüz belirlenemeyen bir nedenle apartmanın aydınlatma boşluğuna düştü.

Yetkililerin yaptığı ilk müdahale:

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve ilgili birimler sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrol sonucunda Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde ilk tespitler yapıldı ve durumu netleştirmek için savcının incelemesi başlatıldı.

Cenaze işlemleri ve soruşturma:

Savcının olay yerindeki incelemesinin tamamlanmasının ardından Yılmaz'ın cenazesi cenaze aracı ile Selçuk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Edinilen bilgilere göre Yaşar Yılmaz'ın bir dönem Selçuk ilçesinde okul müdürlüğü yaptığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

SAVCININ OLAY YERİNDEKİ İNCELEMESİNİN ARDINDAN YILMAZ&#039;IN CENAZESİ, CENAZE ARACIYLA SELÇUK DEVLET...

SAVCININ OLAY YERİNDEKİ İNCELEMESİNİN ARDINDAN YILMAZ'IN CENAZESİ, CENAZE ARACIYLA SELÇUK DEVLET HASTANESİ MORGUNA KALDIRILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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