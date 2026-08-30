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Komandolar zeybekle zaferi selamladı

Yozgat'ta 30 Ağustos töreninde komandoların zeybek gösterisi ve halk oyunları beğeni topladı; program Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 12:50

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Komandolar zeybekle zaferi selamladı

Yozgat'ta 30 Ağustos coşkusu Cumhuriyet Meydanı'nda

Yozgat'ta düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törenle kutlandı. Program, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı; saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından protokol konuşmaları yapıldı.

Törenin akışı ve duygusal anlar:

Günün anlam ve önemini vurgulayan konuşmaların ardından sahnelenen 'Bayrak' şiiri, törene katılanlarda duygusal anlar yaşattı. Tören düzeni ve anonslar, katılımcıların törene odaklanmasını sağladı.

Komandoların gösterisi ve halk oyunları:

Sahne alan komandoların zeybek gösterisi izleyenlerin beğenisini topladı ve uzun süre alkışlandı. Daha sonra yöresel şarkılar eşliğinde halk oyunları ekibinin sergilediği gösteri törene renk kattı.

Tören, tören kıtasının Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan'ı selamlamasıyla sona erdi. Etkinliğe kent protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

YOZGAT’TA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104. YIL DÖNÜMÜ, CUMHURİYET MEYDANI’NDA DÜZENLENEN COŞKULU...

YOZGAT’TA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104. YIL DÖNÜMÜ, CUMHURİYET MEYDANI’NDA DÜZENLENEN COŞKULU TÖRENLE KUTLANDI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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