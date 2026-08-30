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Uşak'ta 30 Ağustos'ta meydanlar zafer coşkusuna sahne oldu

Uşak'ta 15 Temmuz Şehitler Meydanı'ndaki törenlerde çelenk sunumu, konuşmalar, halk oyunları ve akrobasi gösterisiyle 30 Ağustos coşkusu yaşandı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 13:32

GÜNCELLEME: 30 Ağustos 2026 - 13:35

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Uşak'ta 30 Ağustos'ta meydanlar zafer coşkusuna sahne oldu

Törene katılanlar:

Uşak'ta 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen törende, Uşak Valisi Serdar Kartal, AK Parti Uşak milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Garnizon Komutanı Personel Albay Yılmaz Levent Güler, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Demir, İl Emniyet Müdürü Taner Çiftçi, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Özgür Kılıç, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yer aldı.

Törenin akışı:

Program, Vali Serdar Kartal, Garnizon Komutanı Yılmaz Levent Güler ve Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan'ın çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Kartal valilikte protokol üyelerinin tebriklerini kabul etti.

Meydandaki törende, Türk Silahlı Kuvvetleri adına Asteğmen Onur Ovacık günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Etkinlikler ve gösteriler:

Tören kapsamında şiirler okundu, halk oyunları gösterileri sergilendi ve geçit töreni gerçekleştirildi. Etkinliklerin sonunda akrobasi pilotu Oğuz Cabioğlu tarafından bir gösteri uçuşu yapılarak programa renk kattı.

Uşak'taki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, resmi tören unsurlarının yanı sıra halkın katılımı ve gösterilerle coşkulu bir atmosferde tamamlandı.

UŞAK’TA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI, DÜZENLENEN ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE COŞKUYLA KUTLANDI.

UŞAK’TA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI, DÜZENLENEN ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE COŞKUYLA KUTLANDI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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