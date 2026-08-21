İstanbul havalimanı trafiği avrupa’nın gündeminde

İstanbul Havalimanı'nın yükselişi:

İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Selahattin Bilgen, CNBC World'de yayınlanan Market Alert ve Bloomberg UK'de The Pulse programlarına canlı bağlanarak havalimanının son performansını değerlendirdi. Bilgen, havalimanının Temmuz ayında kaydettiği 8,15 milyon yolcu ile uzun yıllardır lider olan Londra Heathrow'u geride bırakarak Avrupa'nın en yoğun havalimanı konumuna yükseldiğini ifade etti.

Bilgen, bu başarının tek bir unsura dayanmaktan ziyade coğrafi avantaj, kapasite, esneklik ve hizmet kalitesinin birleşiminin bir sonucu olduğunu vurguladı. İstanbul'un Asya, Avrupa, Afrika ve Orta Doğu'nun kesişim noktasındaki konumunun, Orta Doğu'daki jeopolitik dalgalanmalara rağmen güçlü bir trafik tabanı sağladığını belirtti.

strateji ve ağ büyümesi:

İGA'nın ağ genişliği ve bağlantısallık stratejisi görüşmenin merkezinde yer aldı. Bilgen, havalimanının 340'tan fazla destinasyona uzanan ağı sayesinde dünya genelinde 'hava bağlantısallığında' lider pozisyonda olduğunu söyledi. Bu ağın ve operasyonel verimliliğin, havayolu şirketlerini İstanbul'dan uçuş başlatmaya yönlendirdiğini belirtti.

Bilgen ayrıca İGA'nın bazı rotalarda kayda değer büyüme sağladığını aktardı: Çin hatlarında yüzde 50'nin üzerinde büyüme, Kuzey Amerika hatlarında ise iki haneli artışlar gözlemlendi. Bu çeşitlilik, Heathrow gibi geleneksel pazarların kayıplarını Asya, Amerika ve Afrika gibi büyüyen rotalardan telafi etme kabiliyeti sundu.

rekabet, performans ve yolcu deneyimi:

Rekabetin yoğun olduğu bir coğrafyada İGA'nın sunduğu ekonomik işletme koşulları ve operasyonel göstergeler dikkat çekti. Bilgen, havalimanı ücretleri açısından rekabetçi koşullar sunduklarını ve zamanında kalkış performansı, uçak dönüş süreleri, bagaj teslim süreleri ve bagaj kaybı oranları gibi kriterlerde havalimanının iki yıldır Avrupa'da bir numara olduğunu belirtti.

Toplam trafiğin yaklaşık yüzde 45'inin aktarma yolcularından oluştuğunu söyleyen Bilgen, transfer yolculara sunulan 'stopover' seçenekleri ile kente kısa süreli konaklama fırsatı verildiğini ve kısa transfer süresi olan yolcular için havalimanında müze, sergi ve Türk misafirperverliği programlarıyla bir "ülke deneyimi" sunulduğunu aktardı.

Bilgen, ayrıca havacılık talebi, ekonomik büyüme ve bağlantısallık arasındaki güçlü ilişkiye dikkat çekerek çatışmaların sona ermesinin sektöre olumlu yansıyacağını ancak İGA'nın pay artırmaya dayanan stratejisinin konjonktürel şartların ötesinde planlandığını vurguladı. Doğru zamanda doğru kapasiteyi devreye almak ve kapasiteyi artırma esnekliğine sahip olmanın önemine işaret etti.

Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından açıklanan veriler, İGA İstanbul Havalimanı'nın performansını teyit ederken, Heathrow'un 20 yılı aşkın süredir sürdürdüğü liderliği devralması uluslararası medyada geniş yankı buldu. Bilgen'in CNBC World ve Bloomberg UK röportajları, havalimanının hem trafik hem de hizmet kalitesi açısından ulaştığı noktayı küresel ölçekte gündeme taşıdı.

İGA İSTANBUL HAVALİMANI CEO’SU SELAHATTİN BİLGEN, CNBC WORLD VE BLOOMBERG UK TELEVİZYONLARINA KONUK OLDU. İNGİLİZ TELEVİZYONLARINDA DEĞERLENDİRMELERDE BULUNAN BİLGEN, İSTANBUL HAVALİMANI’NIN, 20 YILDIR ZİRVEDEKİ HEATHROW HAVALİMANI’NI GERİDE BIRAKARAK İSTANBUL’A "AVRUPA’NIN EN YOĞUN HAVALİMANI" BAŞARISINI GETİRDİĞİNİ AKTARDI.