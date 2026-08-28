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ZBEÜ pet/ct ünitesine Avrupa’dan akreditasyon onayı

ZBEÜ Hastanesi Nükleer Tıp PET/CT Ünitesi, UEMS/EBNM tarafından 2026–2030 dönemi için akredite edildi; Türkiye'den bu belgeyi alan tek hastane oldu.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 10:54

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EDİTÖR: Serkan Varol

ZBEÜ pet/ct ünitesine Avrupa’dan akreditasyon onayı

ZBEÜ hastanesi PET/CT ünitesine Avrupa akreditasyonu

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Hastanesi Nükleer Tıp PET/CT Ünitesi, Avrupa Tıp Uzmanları Birliği (UEMS) bünyesindeki Avrupa Nükleer Tıp Kurulu (EBNM) tarafından 2026–2030 dönemi için akredite edildi. Bu karar, ünitenin Avrupa düzeyindeki kalite ve güvenlik standartlarını karşıladığını gösteren uluslararası bir değerlendirme sonucunda verildi.

denetimde öne çıkan kriterler:

Akreditasyon sürecinde PET/CT Ünitesinin yalnızca cihaz ve teknik altyapısı değil; kalite yönetimi, hasta güvenliği, radyasyon güvenliği, uzman ve teknik personelin yeterliliği, tetkik protokolleri ve günlük klinik uygulamalar detaylı biçimde değerlendirildi. UEMS/EBNM tarafından yürütülen inceleme, birimlerin süreçlerinin standardizasyonu ve hasta bakımında süreklilik sağlamaya yönelik uygulamalarını temel aldı.

UEMS/EBNM akreditasyonu, hasta güvenliği, radyasyon koruması, personel eğitimi ve Nükleer Tıp uygulamalarında belirlenen Avrupa standartlarına uyumu tescilleyen bir kalite göstergesi olarak kabul ediliyor. ZBEÜ ünitesinin bu değerlendirmeyi başarıyla tamamlaması, klinik ve teknik ekip çalışmasının yanı sıra kurumsal yönetişimdeki güçlü uygulamaların da sonucuydu.

akreditasyonun kapsamı ve sınırlamaları:

UEMS/EBNM listesinde ZBEÜ Hastanesi, Türkiye'den akredite edilen tek hastane olarak yer aldı. Akreditasyon sertifikasında "European Accreditation of the PET/CT Department" ifadesi yer almakla birlikte, bu belge Türkiye'de PET/CT hizmeti sunmak için gerekli yasal izinlerin veya Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) tarafından verilen lisansların yerine geçmiyor. Bu nedenle akreditasyon, yasal ruhsatla birlikte değerlendirilmesi gereken uluslararası bir kalite belgesidir.

Başarıda ZBEÜ Nükleer Tıp ekibinin çalışmaları ile akreditasyon sürecine katkı sağlayan paydaşların ortak emeği vurgulandı; ünitenin ekiplerine, süreçleri destekleyen Affidea Türkiye ve diğer kurumlara teşekkür edildi.

Yetkililer, akreditasyonun ünitenin ulusal ve uluslararası tanınırlığını, akademik görünürlüğünü ve sunduğu sağlık hizmetlerinin kalite standartlarının daha geniş kitlelere ulaşmasını destekleyeceğini belirtti. Bu adımın hasta güvenliği ve hizmet standardının görünürlüğünü artırması, aynı zamanda eğitim ve klinik çalışmalarda yeni iş birliklerine kapı aralaması bekleniyor.

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ&#039;NE AVRUPA AKREDİTASYONU

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ'NE AVRUPA AKREDİTASYONU

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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