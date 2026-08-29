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İstanbul'da ilk görüntü: Leao maç sonrası taraftarlarla buluştu

Rafael Leao, RAMS Park'ta Göztepe maçını tribünden izledi; maçın ardından sahaya inerek taraftarları selamladı, bayrak salladı ve fotoğraf çektirdi.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 23:55

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

İstanbul'da ilk görüntü: Leao maç sonrası taraftarlarla buluştu

rafael leao sahaya inerek taraftarları selamladı

Galatasaray'ın İtalya Serie A ekiplerinden Milan'dan transfer ettiği Portekizli futbolcu Rafael Leao, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanan Galatasaray-Göztepe maçını tribünden izledi.

maç ve tribündeki yerleşimi:

RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi 3-2 kazanan sarı-kırmızılı takımın karşılaşmasını takip eden Leao, müsabaka boyunca tribünde yer aldı. Karşılaşma Galatasaray'ın galibiyetiyle sonuçlandı ve yeni transferin izleyiciliği dikkat çekti.

maç sonu buluşma ve taraftar ilgisi:

Bugün İstanbul'a gelen 27 yaşındaki futbolcu, maçın ardından sahaya inerek taraftarları selamladı. Sarı-kırmızılı taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşan Leao, bayrak salladı ve birlikte fotoğraf çektirdi, taraftarlarla kısa süreli bir buluşma gerçekleştirdi.

GALATASARAY’IN İTALYA SERİE A EKİPLERİNDEN MİLAN’DAN TRANSFER ETTİĞİ PORTEKİZLİ FUTBOLCU RAFAEL...

GALATASARAY’IN İTALYA SERİE A EKİPLERİNDEN MİLAN’DAN TRANSFER ETTİĞİ PORTEKİZLİ FUTBOLCU RAFAEL LEAO, SARI-KIRMIZILI TAKIMIN GÖZTEPE’Yİ 3-2 MAĞLUP ETTİĞİ KARŞILAŞMANIN ARDINDAN SAHAYA İNEREK TARAFTARLARI SELAMLADI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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