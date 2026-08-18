İtaliano ile hızlanan hazırlık: Beşiktaş Kauno Zalgiris maçına odaklandı

İtaliano yönetiminde hazırlıklar başladı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris ile oynayacağı karşılaşma öncesinde bir günlük iznin ardından çalışmalara yeniden başladı. Seanslar, BJK Nevzat Demir Tesislerinde Teknik Direktör Vincenzo Italiano yönetiminde gerçekleştirildi.

Antrenmanın içeriği:

İdman ısınma koşularıyla başladı; ardından takımın top kapma ve kısa pas organizasyonlarını geliştirmeye yönelik 5’e 2 çalışmaları yapıldı. Seansın devamında yarı sahada çift kale maç oynanarak taktik uygulamalar test edildi ve antrenman şut çalışmasıyla tamamlandı. Bu düzen, hem kondisyon hem de hücum sonlandırma becerilerinin aynı anda ele alındığını gösterdi.

Basına açık bölüm ve basın programı:

Siyah-beyazlılar hazırlıklarını yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla tamamlayacak; bu idmanın ilk 15 dakikası basına açık olacak. Teknik Direktör Vincenzo Italiano ise saat 14.30'da bir basın toplantısı düzenleyecek ve maç öncesi değerlendirmelerde bulunacak.

Takımdaki çalışma düzeni ve antrenmanın içeriği, teknik heyetin maçtaki yoğun koşu temposu ve taktik disiplini ön planda tutma niyetini yansıtıyor. Bu hazırlıklar, play-off turunun ilk ayağında Beşiktaş'ın hem fiziksel hem de taktik açıdan hazır olmasını hedefliyor.

BEŞİKTAŞ, UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF TURU İLK MAÇINDA LİTVANYA TEMSİLCİSİ KAUNO ZALGİRİS İLE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINA, BİR GÜNLÜK İZNİN ARDINDAN BUGÜN YAPTIĞI ANTRENMANLA BAŞLADI.