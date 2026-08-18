Vali Çeber açıklıyor: Melih Meriç'in durumu iyi, zanlı tespitli ve aranıyor

Gaziantep'te Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, Şahinbey ilçesi İbni Sina Mahallesi'nde bir saldırıya uğradı. Olayın ardından sağlık ekipleri tarafından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Meriç, ameliyata alındı. Gaziantep Valisi Kemal Çeber hastaneye gelerek vekilin sağlık durumu ve soruşturma hakkında bilgi aldı.

Olayın gelişimi:

Vali Çeber'in aktardığına göre, olay anında Meriç'in vatandaşla sohbet halinde olduğu, sohbetin tartışmaya dönmesinin ardından bir şahsın milletvekilini bıçakladığı bildirildi. Saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen kişinin, CHP Oğuzeli eski ilçe başkanı S.A.K. olduğu belirtildi. Çeber, şahsın bilindiğini ve gittiği güzergahın tespitli olduğunu ifade etti.

Vali ayrıca, soruşturma ekiplerinin bölgedeki çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüğünü, teknik ve fiziksel imkanların kullanıldığını söyledi. Çeber, 'şahıs tespitli, kısa zamanda alacağımızı düşünüyoruz' ifadelerini kullandı ve olayın nedeninin şahısla yapılacak görüşme ve soruşturma sonucu netleşeceğini belirtti.

Tedavi ve sağlık durumu:

Hastane yetkililerinden alınan bilgiye göre Meriç'in ameliyatı tamamlandı ve genel durumu stabil. Gaziantep Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Uluşan, 'bir bağırsak yaralanması vardı, orası tamir edildi' diyerek tansiyon ve diğer vital bulguların şu an için stabil olduğunu, ameliyatın önemli bölümünün gerçekleştirildiğini aktardı. Vali Çeber de vekilin hayati tehlikesinin olmadığı bilgisini paylaştı.

Çeber, ameliyatın ardından sağlık ekibinin hızlı ve koordineli çalıştığını vurguladı ve Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, İşçiler Bakanımız Mustafa Çiftçi ile Sağlık Bakanımız Kemal Memişoğlu'nun durumu yakından takip ettiğini söyledi. Aileyle de görüşmelerin sürdüğü bildirildi.

Soruşturmanın son durumu:

Vali, zanlının daha önce 27 kaydı olduğu bilgisine yer verdi ve şahsın bindiği araçtan indiği nokta ve gittiği güzergahın tespitli olduğunu söyledi. Çeber, ekiplerin o bölgede intensif çalıştığını ve kısa zamanda zanlının yakalanmasının hedeflendiğini aktardı. Vali'nin ifadesinde, önceliğin vekilin sağlık durumu olduğu, adli ve idari sürecin de eş zamanlı yürütüldüğü vurgulandı.

Olayın ayrıntıları ve zanlının yakalanmasına ilişkin yeni bilgiler geldikçe yetkililer tarafından kamuoyuna açıklama yapılacağı belirtildi. Şu an için hastane yönetimi, soruşturma ekipleri ve ilgili makamlar süreci takip etmeye devam ediyor.

Vali Çeber: "Melih Meriç’in hayati tehlikesi yok, zanlı aranıyor"