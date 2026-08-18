Barcelona orta sahasını Rodri ile yeniden şekillendiriyor

Barcelona, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Rodri'yi kadrosuna kattığını resmen duyurdu. Kulüp, oyuncuyla yapılan anlaşmanın 2030 yılına dek geçerli olduğunu açıkladı.

transferin detayları:

Rodri, geçtiğimiz sezonda Manchester City formasıyla toplam 33 maçta görev alırken, bu maçlarda 2 gol kaydetti. Deneyimli orta saha oyuncusunun hem top tutuşu hem de oyun bilgisi, Barcelona'nın orta saha rotasyonuna doğrudan katkı sağlaması bekleniyor.

rodri'nin kariyer vurguları:

İspanya milli takımıyla 2026 Dünya Kupası zaferi yaşayan Rodri, bireysel olarak da 2024 Ballon d'Or ödülüne layık görüldü ve Euro 2024 şampiyonluğunu da kariyerine ekledi. Bu başarılar, oyuncunun uluslararası arenadaki tecrübesini ve yüksek performans seviyesini öne çıkarıyor.

BARCELONA, SON OLARAK MANCHESTER CİTY FORMASI GİYEN İSPANYOL ORTA SAHA OYUNCUSU RODRİ'Yİ 2030 YILINA DEK KADAR KADROSUNA KATTIĞINI AÇIKLADI.