Ülker ihracat ve dijital dönüşümle ilk yarıyılı 63 milyar TL ciroyla tamamladı

Ülker'in ilk yarıyıl sonuçları

Ülker Bisküvi, Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP) bildirimiyle 2026 yılının ilk altı aylık dönemine ilişkin finansal sonuçlarını paylaştı. Şirket dönem cirosunu 63 milyar TL olarak açıklarken, aynı dönemde faaliyet kârlılığı yüzde 13 FAVÖK marjıyla gerçekleşti.

ihracat ve pazar performansı:

Özgür Kölükfakı şirketin ilk yarıyıldaki faaliyetlerini değerlendirirken ihracat ve pazar verilerine vurgu yaptı: "Türkiye’den ihracatta tonaj olarak bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,4 büyüme sağladık. Yılın ilk altı ayında ülkemizde atıştırmalık sektöründe, Suudi Arabistan ve Mısır’da ise bisküvi pazarında liderliğimizi sürdürdük. Yılın altı ayını 63 milyar TL ciro ile bitirdik. 'Ülker Varsa Mutluluk Var' diyerek ikonik markalarımızla, inovasyonlarımızla, sürdürülebilirlik çalışmalarımız ve topluma katkılarımızla tüketicilerimize, iş ortaklarımıza, ülkemize değer katmaya devam ediyoruz."

Kölükfakı, tüketici alışkanlıklarındaki değişimleri dikkate alarak geliştirilen ürün portföyünü öne çıkardı. İlk altı aya ilişkin yeni ürünler arasında Ülker Çikolata Fındık Rüyası tablet, Ülker Çikolata yüzde 90 bitter, Albeni Mozaik, Hanımeller Limon Soslu Kurabiye, Dankek Mini Rulo ve Çizi Big Bang gibi lansmanlar sayıldı. Ayrıca Go Ahead markası altında çıkan yenilikler ve proteinli cips lansmanları tüketici tercihleri açısından vurgulandı.

sürdürülebilirlik ve dijital dönüşüm:

Kölükfakı sürdürülebilirliğin şirket kültüründe merkezî bir rol oynadığını belirtti: "Sürdürülebilir tarıma yönelik Buğdayda Onarıcı Tarım, Fındıktan Fazlası ve Kakaodan Fazlası projelerimize eğitimler, teknik ekipman, fidan destekleriyle devam ediyoruz. Ambalaj tasarım süreçlerinde çevresel etkiyi azaltacak ve malzeme kullanımını optimize edecek çözümler geliştiriyoruz. Plastik ambalajlarımızın yüzde 100’ü geri dönüşüme uygun olarak tasarlandı."

Şirket, operasyonel verimlilik ve rekabet gücünü artırmak için dijital dönüşüm ve Endüstri 4.0 uygulamalarını satıştan üretime, pazarlamadan tedarik zincirine entegre ettiklerini; yapay zekâyı teknoloji yatırımı olmanın ötesinde bir strateji unsuru olarak konumlandırdıklarını aktardı. Bu amaçla Yapay Zekâ Dönüşüm Ofisi ve Yapay Zekâ Yürütme Komitesi kuruldu.

sosyal sorumluluk ve spor desteği:

Kölükfakı sözlerine sosyal sorumluluk projeleri ve spor destekleriyle devam etti: "Mutlu Et, Mutlu Ol felsefesiyle uzun yıllardır Türk sporunun yanında yer alıyoruz. Dünya Kupası’nda A Milli Erkek Futbol Takımımıza kampanyamızla destek verdik. Türk basketbolunun gelişimine yönelik Türkiye Basketbol Federasyonu’yla kapsamlı bir iş birliğine imza attık ve Basketbol Milli Takımlarının üç yıl süreyle resmi sponsoru olduk."

Şirket ayrıca altyapıya yönelik yatırımlarını vurguladı: Basketbol Gençler Ligi'ne adını verme ve Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki üç salonun bundan sonra Ülker Altyapı Salonları olarak anılacak olması, genç yeteneklere yapılan doğrudan desteğin göstergesi olarak sunuldu. Eğitim alanında ise Milli Eğitim Bakanlığı'nın çocuklara yönelik organizasyonlarının ana destekçisi olunduğu açıklandı.

Kapanışta Kölükfakı, önümüzdeki dönemde üretim, istihdam ve ihracatın yanı sıra sürdürülebilir büyüme, yapay zekâ, inovasyon ve dijitalleşme alanlarındaki yatırımlarla ülkeye ve paydaşlara değer katmaya devam edeceklerini bildirdi.

ÜLKER CEO’SU ÖZGÜR KÖLÜKFAKI