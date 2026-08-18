Kayserispor kaptan Miguel Cardoso'nun ayrılığı resmileşti

karşılıklı anlaşma açıklandı:

1.Lig ekiplerinden Kayserispor, Portekizli oyuncu Miguel Cardoso ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını resmen duyurdu. Kulüp ayrılığın uzlaşmayla gerçekleştiğini belirtti.

kulübün mesajı:

Yapılan açıklamada, Cardoso'nun takım içindeki rolüne ve kaptanlığı süresince ortaya koyduğu mücadeleye vurgu yapıldı. Kulüp, oyuncunun gösterdiği özveri ve sunduğu katkılar için teşekkür etti ve emeklerinin her zaman saygıyla hatırlanacağını ifade etti.

veda ve iyi dilekler:

Kulüp açıklamasında, Miguel Cardoso'ya bundan sonraki kariyerinde başarılar dilendi ve veda mesajı kısa bir notla özetlenerek "Teşekkürler kaptan" ifadesine yer verildi.

KAYSERİSPOR, MİGUEL CARDOSO İLE KARŞILIKLI ANLAŞARAK YOLLARINI AYIRDI.