Italiano Kauno Zalgiris karşısında 180 dakikalık finale çıkıyoruz

maç öncesi değerlendirme:

Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo Italiano, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçı öncesi konuştu. Siyah-beyazlıların yarın saat 20.00'de konuk edeceği Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris'i, Şampiyonlar Ligi elemelerinden gelen önemli bir rakip olarak niteledi ve takımının bugüne kadar gösterdiği performansı sürdürme isteğini vurguladı.

orta saha ve denge:

Italiano, oynanan beş resmi maçta orta saha ikilisinde değişikliğe gitmeme gerekçesini açıklarken, Orta saha takımın dengesidir yaklaşımını öne çıkardı. Teknik adam orta sahadaki üç oyuncunun takıma sağladığı dengeden memnun olduğunu, yedekten gelenlerin de katkı verdiğini belirtti. Bu tercih, takımın topu kaybettikten sonra kolektif savunma anlayışını korumasına ve maç içinde stabilite yakalamasına hizmet ediyor.

Teknik heyetin arayışı da net: U23 bir box-to-box profiline sahip, koşan ve hem ceza sahasına katkı veren hem de alan kapayabilen bir orta saha oyuncusu isteniyor. Italiano, bu tür bir takviyenin hem rekabeti artıracağını hem de mevcut dengeleri koruyup derinliği genişleteceğini söyledi.

hazırlık, savunma ve maçın önemi:

47 yaşındaki çalıştırıcı, takım halinde savunmanın önemine sıkça vurgu yaptı. Italiano, Gol yemek asla istemiyoruz diyerek takımdaki savunma disiplininden memnun olduğunu, pozisyonlar verdiklerini ama bu konuda çalıştıklarını ifade etti. Maçı ayrıca bir final olarak tanımlayarak, Avrupa Ligi'nde yer almak için bu karşılaşmayı kazanmanın gerekliliğini belirtti.

Italiano'nın dikkat çektiği bir diğer nokta da eşleşmenin tümüyle 180 dakikalık bir mücadele olarak görülmesi gerektiği idi; ilk maçı tek maç gibi değerlendirdiğini, ama genel eşleşmenin iki ayağını da hesaba kattıklarını söyledi. Rakibin Şampiyonlar Ligi eleme sürecinden gelmesinin, zorluk seviyesini artırdığını ekledi.

oyuncu tercihleri ve kadro planı:

Yeni transfer Dusan Vlahovic'in yarın yedek kulübesinde başlayacağı açıklandı. Italiano, Vlahovic'in ritim ve kondisyonunun yükseldiğini, uzun süre futboldan uzak kalması nedeniyle kademe kademe süre bulmasının beklendiğini kaydetti ve umudunu, oyuncunun maçta süre alıp takıma katkı vermesi olarak dile getirdi. Vlahovic'in nasıl bir katkı sağlayacağı merak konusu.

Kalede ise Alexander Nübel ilk tercih konumunda. Italiano, Bir Alex Nübel, iki Doğan Alemdar, üç de Emir hiyerarşisini hatırlatarak Nübel'in performansından memnun olduğunu, Doğan'la konuştuğunu ve Doğan'ın da bu sezon önemli süreler bulacağını ifade etti.

takım ruhu ve hedefler:

Italiano, takım içindeki birlik vurgusunu akşam yenen yemek üzerinden somutlaştırdı. Avrupa başarısı durumunda verdiği yemek sözüne sadık kaldığını belirterek, doktorundan malzemecisine kadar kulüp personelinin de dahil olduğu bir ortamda bir bütün olarak çalıştıklarını söyledi. Bu birliktelik, teknik heyetin sonuna kadar gidilecek hedeflere olan inancını güçlendiriyor.

Son olarak Italiano, Süper Lig, Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'nda takımın sonuna kadar gitmek istediğini vurgulayarak, hedeflerinin her organizasyonda mümkün olduğunca ileri gitmek olduğunu ifade etti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Kauno Zalgiris'in Şampiyonlar Ligi elemelerinden gelen önemli bir rakip olduğunu, şu ana kadar sergiledikleri iyi performansı yarın da sürdürmek istediklerini belirtti.