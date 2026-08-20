İtalyan teknik direktör üç değişiklik yaptı, Dusan Vlahovic ilk kez kadroda

beşiktaş'ta üç değişiklikle çıkan ilk 11:

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris ile oynanan karşılaşmaya, Süper Lig'de Eyüpspor maçının 11'inden üç değişiklik yaparak başladı.

kadrodaki detaylar:

Italiano savunmada Taylan Bulut ve Emmanuel Agbadou yerine Amir Murillo ve Emirhan Topçu'ya şans verirken, santrforda ise Semih Kılıçsoy'un yerine Hyeon-Gyu Oh forma giydi.

Beşiktaş'ın ilk 11'i: Alexander Nübel - Amir Murillo, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz - Salih Özcan, Vaclav Cerny, Junior Olaitan, Orkun Kökçü, Leandro Trossard - Hyeon-Gyu Oh.

dusan vlahovic'in kadroya dahil olması:

Yeni transfer Dusan Vlahovic, ilk kez bir maç kadrosunda yer aldı. Vlahovic, Avrupa Ligi 3. eleme turunda oynanan Hradec Kralove maçını tribünden takip etmiş, Süper Lig'deki Eyüpspor karşılaşmasının kadrosunda ise bulunmamıştı.

rotasyon ve Avrupa performansı:

Geçtiğimiz hafta Eyüpspor maçına yedek başlayan Amir Murillo, Emirhan Topçu ve Hyeon-Gyu Oh, bir maç aranın ardından yeniden 11'de görev aldı. Bu üç oyuncudan sadece Oh, Eyüpspor karşılaşmasında 63. dakikada oyuna girmişti. Ayrıca Murillo, Emirhan ve Oh bu sezon Avrupa Ligi'nde oynanan tüm maçlara ilk 11'de başlamışlardı.

taraftar ve maç atmosferi:

Kauno Zalgiris taraftarı tribünde yer almazken, konuk ekibe gösterilen ilginin düşük olması nedeniyle Beşiktaş yönetimi deplasman tribünü biletlerini kendi taraftarına açtı. Biletlerin büyük bölümü tükenirken, ev sahibi taraftarlar tezahüratlarla takımlarını destekledi.

BEŞİKTAŞ TEKNİK DİREKTÖRÜ VİNCENZO ITALİANO, SÜPER LİG’DE SON OYNANAN EYÜPSPOR MAÇININ 11’İNDEN 3 DEĞİŞİKLİK YAPARAK KAUNO ZALGİRİS KARŞISINA ÇIKTI.