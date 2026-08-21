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İzmir'de 29 yıllığına 400 servis plakası için ihale başlıyor

İzmir Büyükşehir, il genelinde 200, kuzey ve güney ilçelerde 100'er olmak üzere toplam 400 servis plakası için 3 ve 10 Eylül'de ihale düzenleyecek.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 11:31

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

İzmir'de 29 yıllığına 400 servis plakası için ihale başlıyor

İhale ilanı ve hedef:

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde servis aracı kapasitesini artırmak amacıyla toplam 400 yeni servis aracı plakası için ihale sürecini başlattı. Plakalar, 29 yıl süreyle ruhsatlandırılacak. Dağılım; il genelinde 200, güney ilçelerinde 100 ve kuzey ilçelerinde 100 olarak planlandı.

dağılım ve süre:

Güney ilçeleri kapsamına Bayındır, Beydağ, Kiraz, Ödemiş ve Tire; kuzey ilçeleri kapsamına ise Aliağa, Bergama, Dikili ve Kınık dahil edilecek. Tüm plakalar için ruhsat süresi 29 yıl olacak ve bu süre boyunca ihaleyle belirlenen koşullarda hizmet verilmesi öngörülüyor.

ihale takvimi ve başvuru koşulları:

İl genelinde hizmet verecek 200 plakaya ilişkin ihale, 3 Eylül 2026 saat 14.00'te; güney ilçeleri için 10 Eylül 2026 saat 14.00'te; kuzey ilçeleri için ise 10 Eylül 2026 saat 15.00'te İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilecek. İhale şartnamesi, Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nün Gaziemir Semt Garajı'ndaki Ruhsat Birimi'nden 1.000 TL karşılığı temin edilebilecek.

Teklif teslim tarihleri şöyle: İl genelinde çalışacak servis plakası ihalesine katılmak isteyenlerin teklifleri en geç 1 Eylül 2026 saat 12.00'ye; kuzey ve güney ilçeleri ihalelerine katılmak isteyenlerin teklifleri ise en geç 8 Eylül 2026 saat 12.00'ye kadar Binbaşı Reşat Bey Mahallesi, Akçay Caddesi No:33, Semt Garajı Gaziemir - İZMİR adresinde bulunan Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü Ruhsat Birimi'ne teslim edilmek zorunda.

İhaleyle ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyen vatandaşlar, Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nün 0232 293 11 85 numaralı telefonu üzerinden iletişime geçebilecek.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, İL GENELİNDE SERVİS ARACI SAYISINI ARTIRMAK İÇİN İHALE SÜRECİNİ...

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, İL GENELİNDE SERVİS ARACI SAYISINI ARTIRMAK İÇİN İHALE SÜRECİNİ BAŞLATTI. 29 YILLIĞINA FAALİYET GÖSTERECEK 400 YENİ SERVİS ARACI PLAKASI İÇİN 3 VE 10 EYLÜL TARİHLERİNDE İHALEYE ÇIKILACAK.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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