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İzmit'te CHP yöneticilerinin adli tahlil sonuçları açıklandı

Adli Tıp'ta incelenen numunelerde İzmit CHP İlçe Başkanı Gökhan Ercan ve Meclis Üyesi Hamit İlker Ulusoy'un testleri pozitif çıktı.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 13:44

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EDİTÖR: Selin Yıldız

İzmit'te CHP yöneticilerinin adli tahlil sonuçları açıklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü soruşturma sonucu pozitif testleri açıkladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumunda (ATK) yapılan incelemelerde İzmit CHP İlçe Başkanı Gökhan Ercan ile İzmit Belediyesi CHP Meclis Üyesi Hamit İlker Ulusoy'un numunelerinde uyuşturucu madde tespit edildi.

Soruşturmanın yürütülmesi:

Soruşturma kapsamında her iki isimden de uyuşturucu testi yapılmak üzere numune alındı. Adli Tıp Kurumunda gerçekleştirilen analizlerde, alınan örneklerde belirli parametreler doğrultusunda inceleme yapıldı ve sonuçlar değerlendirildi.

Adli işlemler ve izlenecek süreç:

Test sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından her iki isim hakkında adli işlemlerin devam ettiği belirtildi. Yetkililer, sürecin yasal prosedürlere göre sürdürüldüğünü ve sonuçlara göre gerekli adımların atılacağını kaydetti.

Haberde adı geçen kurum ve kişilerle ilgili bilgiler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Adli Tıp Kurumu kaynaklı açıklamalara dayanmaktadır.

İZMİT CHP İLÇE BAŞKANI GÖKHAN ERCAN(SAĞDA)

İZMİT CHP İLÇE BAŞKANI GÖKHAN ERCAN(SAĞDA)

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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