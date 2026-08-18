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Niğde'de sağlık evde: yatağa bağımlı hastalara kapsamlı hizmet

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı dört ekip, yatağa bağımlı ve ulaşım güçlüğü çeken hastalara muayene, tetkik, pansuman ve nakil hizmeti sunuyor.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 14:22

GÜNCELLEME: 18 Ağustos 2026 - 14:24

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EDİTÖR: Serkan Varol

Niğde'de sağlık evde: yatağa bağımlı hastalara kapsamlı hizmet

Niğde'de evde sağlık ekipleri kapıdan bakıp tedavi ediyor

Niğde'de kronik hastalık, ileri yaş veya engel nedeniyle sağlık kuruluşlarına ulaşmakta güçlük çeken vatandaşlar, evde sağlık hizmetleri sayesinde muayene, tetkik, tahlil, pansuman ve ilaç raporlandırması gibi işlemleri evlerinde yaptırabiliyor. Hizmet, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde görev yapan ekiplerce yürütülüyor.

hizmetin kapsamı:

Hastaneye gitmenin mümkün olmadığı durumlarda muayene, tetkik, tahlil, tıbbi bakım, tedavi ve rehabilitasyon süreçleri doğrudan hastanın yaşam alanında gerçekleştiriliyor. Niğde Merkez Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde aktif olarak görev yapan dört ekip, gerektiğinde evden hastaneye ve hastaneden yeniden eve nakil hizmeti de sağlıyor. Evde sağlanan uygulamalar arasında pansuman, enjeksiyon, kan numunesi alma ve sonda uygulaması bulunuyor.

Hizmet yalnızca klinik müdahalelerle sınırlı değil; hastaların kullandığı ilaç ve tıbbi cihazların raporlandırılması, hasta bezi, aspirasyon kateteri, havalı yatak ve sonda gibi malzemelerin yazılması da ekiplerin yetki alanında yer alıyor. Böylece hastaların düzenli ihtiyaçları ve cihaz temini de ev ortamında planlanıyor.

başvuru, hedef grup ve hasta yakınlarının deneyimi:

Uzm. Dr. Halime Dilber Balcı, hizmetin amacını 'sağlık kuruluşuna ulaşmakta güçlük çeken hastaların sağlık hizmetine kendi yaşam alanlarında ulaşmasını sağlamak' olarak özetliyor. Başvuru kriterleri arasında 80 yaş üstü talep eden yaşlılar, kronik hastalığı nedeniyle yatağa veya eve bağımlı olanlar, ameliyat sonrası pansumana ihtiyaç duyanlar, son dönem kanser hastaları, KOAH, nörodejeneratif hastalıklar, alzaymır ve demans ile tansiyon ve diyabet gibi kronik sorunları bulunanlar yer alıyor.

Balcı ayrıca, bu hizmetin hasta ve hasta yakınlarına eğitim ve danışmanlık sağladığını, hastane enfeksiyonu riskini azaltıp bakım yükünü hafifletme hedefi taşıdığını vurguluyor. Evde sağlık hizmeti alan vatandaşlardan gelen geri bildirimler de hizmetin erişilebilirliğini ve etkinliğini destekliyor.

Yaklaşık altı yıldır hizmetten yararlanan Fatma Erbay, evde sağlık ekiplerinin evlerine kadar gelmesinin hayatını kolaylaştırdığını belirterek, işlemlerinin büyük bölümünün evde halledildiğini söylüyor. Benzer şekilde hasta yakını İbrahim Yılmaz ve Zehra Tuncer de ekiplerin düzenli ziyaretlerinden memnun olduklarını ve ihtiyaçların karşılandığını ifade ediyor.

Evde sağlık hizmetlerine başvurular, Türkiye genelinde 444 38 33 numaralı telefon hattı aracılığıyla, aile hekimlikleri veya e-Nabız üzerinden yapılabiliyor. Hizmet, ulaşım zorluğu çeken hastalara sağlık hizmetine erişimde önemli bir alternatif sunuyor.

NİĞDE’DE EVDEN ÇIKAMAYAN HASTALAR SAĞLIK HİZMETİNE EVİNDE ULAŞIYOR

NİĞDE’DE EVDEN ÇIKAMAYAN HASTALAR SAĞLIK HİZMETİNE EVİNDE ULAŞIYOR

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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