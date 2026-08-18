esenyurt’ta kaçak döküm denetimleri sıkılaştı, ceza kesildi

Esenyurt’ta kaçak döküm uygulamalarına karşı sıkı müdahale

Esenyurt Belediyesi, ilçede artan çevre kirliliğini önlemek amacıyla kaçak döküm denetimlerini genişletti. Zabıta ekipleri, vatandaşlardan gelen ihbarlar ve saha çalışmaları sırasında tespit edilen uygunsuz atıkları belgeleyip müdahale etti. Denetimler neticesinde çöp konteyneri çevreleri, boş araziler ve kamusal alanlara bırakılan tekstil, mobilya, inşaat atıkları ve moloz gibi kaba atıkların sayısında artış görüldü.

Denetimlerin kapsamı:

Yapılan tespitlerde kaba atık ve molozların gelişigüzel bırakıldığı noktalar kayıt altına alındı ve sorumlular hakkında en üst sınırdan cezai işlem uygulandı. Kaçak döküm yaptığı belirlenen kişilere, kayda geçen her bir olay için 105 bin lira tutarında idari para cezası kesildi. Belediye yetkilileri, uygulamanın hem çevresel hem de görüntü kirliliğini azaltmaya yönelik olduğunu, aynı zamanda halk sağlığını korumayı hedeflediğini belirtti.

Denetimler zabıta koordinasyonunda sürüyor; ekipler ihbarlara hızlı müdahale ederek atıkların yayılmasını önlemeye çalışıyor. Uygulanan yaptırımlar, tekrar eden ihlallerin önüne geçmek ve sorumluları bilgilendirerek doğru atık bertaraf yöntemlerine yönlendirmek amacıyla hayata geçirildi.

Belediyenin çağrısı:

Esenyurt Belediyesi, vatandaşlara ev ve iş yerlerinde oluşan kaba atık ile molozları sokaklara veya boş arazilere bırakmamaları çağrısında bulundu. Belediye, bu tür atıkların alınması için çağrı merkezine başvurulabileceğini duyurdu; randevu ve hizmet için 444 04 11 numaralı hattın kullanılabileceği, alınan hizmetin düşük bir ücret karşılığında gerçekleştirildiği vurgulandı.

Belediye yetkilileri, daha temiz ve sağlıklı bir yaşam alanı için hem cezai yaptırımların uygulanmasının hem de vatandaşların bilinçli davranmasının gerektiğini belirterek, kaçak dökümler konusunda duyarlı olunmasını istedi.

ESENYURT BELEDİYESİ ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNÜNE GEÇMEK AMACIYLA KAÇAK DÖKÜMLERE YÖNELİK DENETİMLERİNİ ARTIRDI. KAÇAK DÖKÜME MÜDAHALE EDEN ZABITA EKİPLERİ EN ÜST SINIRDAN CEZAİ İŞLEM UYGULADI.