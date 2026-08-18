Dutlulu Şehzadeler'de mahallelerin önceliklerini yerinde dinledi

Dutlulu mahalle buluşmalarına Şehzadeler'de devam etti

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Şehzadeler ilçesindeki altı mahallede muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya gelerek yerel sorunları, talepleri ve beklentileri dinledi. Toplantılarda ulaşım, altyapı, üstyapı ve çevre düzenlemeleri başta olmak üzere mahallelerin öncelikli ihtiyaçları masaya yatırıldı.

gündem: ulaşım, altyapı ve çevre düzenlemeleri:

Buluşmalar sırasında mahalle sakinleri özellikle bölgesel ulaşım aksaklıkları, altyapı yenileme ihtiyaçları, üstyapı çalışmaları ve çevre düzenlemelerine ilişkin taleplerini doğrudan iletti. Belediye yönetimi, söz konusu konuları belediyelerin görev alanları çerçevesinde değerlendirdi ve önceliklendirme sürecinin nasıl işleyeceğine dair bilgiler paylaştı.

Mahallelerin ihtiyaçlarının yerinde tespit edilmesinin önemine vurgu yapılan görüşmelerde, çözüm süreçlerinin vatandaşların görüşleri ve ortak akıl doğrultusunda yürütülmesinin gerekliliği öne çıktı. Bu yaklaşım, hizmet planlamasında şeffaflık ve önceliklendirme açısından temel ilke olarak benimsendi.

katılımcılar ve çözüm odaklı yaklaşım:

Toplantılara Gediz, Bayındırlık, Dilşikar, Kocatepe, İshakçelebi ve Ege mahallelerinin muhtarları, mahalle sakinleri ile ileri gelenleri katıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi cephesinden Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Genel Sekreter Burak Deste, Genel Sekreter Yardımcıları Ahmet Ata Temiz, Ulaş Aydın, Pınar Mine Hacıalibeyoğlu ve Erk Kayabaş ile belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri hazır bulundu.

Toplantıda muhtarlar ve vatandaşlar, mahallelerine ilişkin öncelikli eksiklikleri tek tek aktardı; belediye yetkilileri ise bu taleplerin hangi kurum sorumluluğunda olduğu, hangi adımların atılabileceği ve izlenecek yol haritası hakkında bilgi verdi. İhtiyaçların yerinde tespit edilmesi ve çözüm süreçlerine vatandaş katkısının sağlanması sıkça vurgulandı.

Besim Dutlulu toplantıda, "Mahallelerimizin ihtiyaçlarını en iyi o mahallede yaşayan halkımız bilir. Bu anlayışla Şehzadeler ilçemizin Gediz, Bayındırlık, Dilşikar, Kocatepe, İshakçelebi ve Ege mahallelerinden muhtarlarımız ve vatandaşlarımızla bir araya gelerek sorunlarını, taleplerini ve beklentilerini doğrudan kendilerinden dinledik, çözüm yollarımızı anlattık" sözleriyle katılımcılara yönelik yaklaşımı özetledi.

Dutlulu, Manisa'nın tüm mahallelerinde benzer buluşmaları sürdürme taahhüdünü yinelerken, halkla doğrudan iletişim kurmanın hizmetlerin ihtiyaçlara uygun planlanmasında belirleyici olduğunu yineledi ve toplantıya ev sahipliği yapan mahalle sakinlerine teşekkür etti.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI BESİM DUTLULU, ŞEHZADELER İLÇESİNDEKİ 6 MAHALLEDE MUHTARLAR VE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELEREK SORUN, TALEP VE BEKLENTİLERİ YERİNDE DİNLEDİ. ULAŞIM, ALTYAPI, ÜSTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMELERİ BAŞTA OLMAK ÜZERE MAHALLELERİN İHTİYAÇLARI MASAYA YATIRILDI.